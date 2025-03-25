«Мы там обосрались»: Подольская прокомментировала свое выступление на «Евровидении»

Наталья Подольская с мужем Владимиром Пресняковым (Фото: Инстаграм* @nataliapodolskaya)
В 2005 году певица Наталья Подольская представляла Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение». Там ей удалось занять лишь 15-место, о чем высказалась сама артистка.
Как оказалось, звезда до сих с ужасом вспоминает свое выступление. Как пишет Starhit, лично для Подольской тот конкурс является катастрофой.
Чтобы не утонуть в самокритике, Наталья погрузилась в работу. Итоговый результат певице казался позором, а жизнь свою она считала оконченной. По признанию Подольской, ей помог продюсер Виктор Дробыш, который написал несколько демо-версий песен для артистки.
Напомним, что о Наталье узнали после того, как она заняла третье место на «Фабрике звезд-5» в 2004 году. После этого ее отправили представлять Россию на международном музыкальном конкурсе «Евровидение».
К тому же Подольская рассказала, как прошло ее время на проекте. По признанию Натальи, ее долго не принимали и для всех она была чужой. Многие считали, что на «Фабрику» девушка попала по блату, так как уже работала с Дробышем.
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«Ну, обосрались мы там немножко. Для меня это была катастрофа. И, конечно, после такого удачного проекта, как „Фабрика звезд“, поехать на „Евровидение“… Но там я исполнила песню, после которой в меня влюбился будущий муж», — комментирует свое выступление и его итоги Подольская.
Чтобы не утонуть в самокритике, Наталья погрузилась в работу. Итоговый результат певице казался позором, а жизнь свою она считала оконченной. По признанию Подольской, ей помог продюсер Виктор Дробыш, который написал несколько демо-версий песен для артистки.
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Напомним, что о Наталье узнали после того, как она заняла третье место на «Фабрике звезд-5» в 2004 году. После этого ее отправили представлять Россию на международном музыкальном конкурсе «Евровидение».
К тому же Подольская рассказала, как прошло ее время на проекте. По признанию Натальи, ее долго не принимали и для всех она была чужой. Многие считали, что на «Фабрику» девушка попала по блату, так как уже работала с Дробышем.
«Ребята ко мне не очень хорошо относились, считали, что я там по блату. Между прочим, с тех пор у меня очень большое убеждение: по блату — не значит, что без таланта. Таланту нужно помогать», — заявила Наталья.
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Инстаграм* принадлежит Meta, запрещенной в РФ
Иван Мусатов