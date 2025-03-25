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«Мы там обосрались»: Подольская прокомментировала свое выступление на «Евровидении»

Подольская назвала катастрофой свое выступление на «Евровидении»
Наталья Подольская с мужем Владимиром Пресняковым (Фото: Инстаграм* @nataliapodolskaya)

Наталья Подольская с мужем Владимиром Пресняковым (Фото: Инстаграм* @nataliapodolskaya)

В 2005 году певица Наталья Подольская представляла Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение». Там ей удалось занять лишь 15-место, о чем высказалась сама артистка.
Как оказалось, звезда до сих с ужасом вспоминает свое выступление. Как пишет Starhit, лично для Подольской тот конкурс является катастрофой.

«Ну, обосрались мы там немножко. Для меня это была катастрофа. И, конечно, после такого удачного проекта, как „Фабрика звезд“, поехать на „Евровидение“… Но там я исполнила песню, после которой в меня влюбился будущий муж», — комментирует свое выступление и его итоги Подольская.

Чтобы не утонуть в самокритике, Наталья погрузилась в работу. Итоговый результат певице казался позором, а жизнь свою она считала оконченной. По признанию Подольской, ей помог продюсер Виктор Дробыш, который написал несколько демо-версий песен для артистки.

«Второсортная кинозвезда!»: Дональд Трамп раскритиковал Джорджа Клуни
«Второсортная кинозвезда!»: Дональд Трамп раскритиковал Джорджа Клуни

Напомним, что о Наталье узнали после того, как она заняла третье место на «Фабрике звезд-5» в 2004 году. После этого ее отправили представлять Россию на международном музыкальном конкурсе «Евровидение».

К тому же Подольская рассказала, как прошло ее время на проекте. По признанию Натальи, ее долго не принимали и для всех она была чужой. Многие считали, что на «Фабрику» девушка попала по блату, так как уже работала с Дробышем.

«Ребята ко мне не очень хорошо относились, считали, что я там по блату. Между прочим, с тех пор у меня очень большое убеждение: по блату — не значит, что без таланта. Таланту нужно помогать», — заявила Наталья.

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#звёзды
«Второсортная кинозвезда!»: Дональд Трамп раскритиковал Джорджа Клуни
Дональд Трамп назвал Джорджа Клуни второсортной кинозвездой
25 марта 2025, 01:31

Фото: iStock/olya_steckel

Президент США Дональд Трамп раскритиковал голливудского актера Джорджа Клуни после его участия в популярном американском шоу «60 минут». Об этом пишет Starhit.
Таким образом Трамп отреагировал на интервью Клуни, где последний сделал ряд громких заявлений. Актер выступил на телепрограмме «60 минут» по случаю выхода спектакля «Доброй ночи и удачи» на Бродвее, который вышел по одноименному фильму. В нем Клуни числиться как режиссер, сценарист и исполнитель главной роли. По сюжету тележурналист вступает в ярое противостояние с американским сенатором.

«ABC только что урегулировала судебный процесс с администрацией Трампа. И CBS News находится в процессе… Мы видим идею использования правительства для запугивания, штрафования… Или использования корпораций, чтобы сделать журналистов менее влиятельными», — заявил Клуни.

Сергей Лазарев откровенно рассказал о потере брата в годовщину его смерти
Сергей Лазарев откровенно рассказал о потере брата в годовщину его смерти
В ответ на слова актера Трамп написал в соцсети Truth Social:

«Зачем крайне дискредитированной программе „60 минут“ столь „пафосное интервью с Джорджем Клуни, второсортной кинозвездой и неудавшимся политическим экспертом?“».

Конфликт основан на судебном иске американского президента, который был подан в прошлом году. В нем Трамп обвинил канал CBS News во вмешательстве в выборы. Президент настаивает на том, что канал показал две разные версии интервью Камалы Харрис, в котором она отвечает на острые вопросы.

К тому же Трамп судился с каналом ABC. Последний назвал президента виновным в изнасиловании писательницы Элизабет Джин Кэрролл. Женщина выиграла суд у президента два года назад, при чем только по факту домогательств, а не изнасилования.

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Вдова Владимира Левкина сделала признание о личной жизни после смерти мужа

«Приютила, а она увела мужа»: Гришаева, Яковлева и другие актрисы, брак которых распался из-за лучшей подруги
#суд
#выборы
#конфликт
#соцсети
#актёр
#президент
#интервью
#трамп
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Сергей Лазарев откровенно рассказал о потере брата в годовщину его смерти
Певец Сергей Лазарев рассказал о смерти брата и признался, что до сих пор плачет
24 марта 2025, 19:47

Сергей Лазарев (Фото: Telegram @lazarev_official)

Сергей Лазарев почтил память брата, погибшего десять лет назад. В своем Telegram-канале певец рассказал, как узнал о смерти Павла.
В годовщину трагедии исполнитель опубликовал архивные фото с покойным братом. По словам Лазарева, в момент смерти Павла он был на гастролях и обо всем узнал в дороге.




Сергей признался, что уход родного человека стал для него тяжелым ударом, и он до сих пор не может сдержать слез, вспоминая о трагедии.

Напомним, 23 марта 2015 года Павел Лазарев умер в больнице через 4 дня после автомобильной аварии.

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#певец
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Певица Бьянка захотела сделать еще одну пластику
Певица Бьянка захотела сделать пластическую операцию по уменьшению груди
24 марта 2025, 19:23

Бьянка (Фото: Telegram @biankanumber1)

Певица Бьянка (настоящее имя — Татьяна Липницкая) захотела сделать еще одну пластическую операцию. Об этом она написала в своем блоге.
Артистка опубликовала ролик, в котором она сняла себя в кружевном бюстгальтере телесного цвета. На видео исполнительница рассказала, что решила уменьшить грудь.

«Запомните это богатство. Да, шестой размерчик. Мое, родное. Все красиво, никаких растяжек, все прекрасно, но я решила уменьшить грудь», — сообщила 39-летняя певица.

Напомним, ранее Бьянка поделилась с фанатами, что из-за похудения ее кожа обвисла и ей пришлось сделать абдоминопластику.

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#певица
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#операция
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Вдова Владимира Левкина сделала признание о личной жизни после смерти мужа
Вдова Владимира Левкина призналась, что потеряла смысл жизни после смерти мужа
24 марта 2025, 18:39

Мария Левкина (Фото: Инстаграм* @marusialyovkina)

Вдова бывшего солиста группы «На-На» Владимира Левкина не смогла сдержать слез, вспоминая о супруге. Об этом сообщает aif.ru.
По словам Марины Левкиной, она потеряла смысл жизни после смерти любимого мужа. Несмотря на произошедшее, вдова нашла в себе силы идти дальше.

Марина вспомнила о знакомстве с Левкиным и рассказала, что впервые увидела его в 11 лет на концерте «На-На». После выступления она заявила семье, что выйдет за него замуж. Знакомство пары состоялось в 2010 году, а через несколько лет влюбленные поженились.

Напомним, экс-солист «На-На» умер 17 ноября 2024 года в результате отказа легкого на фоне застойной пневмонии.

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«Приютила, а она увела мужа»: Гришаева, Яковлева и другие актрисы, брак которых распался из-за лучшей подруги
24 марта 2025, 17:24

Виктория Тарасова (фото: Instagram* vika_tar)

Звездные романы нередко становятся достоянием общественности, но ещё громче звучат истории предательства. Среди российских актрис такие драмы случались не раз. «Радио 1» расскажет о звездных разводах, в которых разлучницей стала лучшая подруга.

Марина Яковлева: подруга дала совет и увела мужа


Даже спустя годы для многих Марина Яковлева остаётся той самой дерзкой принцессой из сказки «После дождичка в четверг». Если в профессии актрисе всегда везло, то в личной жизни всё было не так просто.

В студенческие годы Марина встретила режиссёра Андрея Ростоцкого. Их роман развивался стремительно, и вскоре влюблённые поженились.

Когда в браке начались трудности, Яковлева обратилась за советом к близкой подруге. Она так запуталась в своих чувствах, что по её рекомендации даже подала на развод. А вскоре узнала страшную правду: подруга не просто поддерживала её в трудную минуту, а ждала момента, чтобы занять её место.

Ростоцкий и бывшая подруга Марины не просто начали встречаться — вскоре они поженились.

Марина Яковлева (фото: РИА Новости / Виталий Аньков)

Анастасия Веденская: роман мужа с лучшей подругой


Звезда «Тихого Дона» Анастасия Веденская долгие годы была в браке с Владимиром Епифанцевым. В этом союзе родились двое детей, но счастье оказалось недолгим.

Причиной разрыва стала лучшая подруга актрисы — Анна Цуканова-Котт. Как оказалось, Анна часто бывала у них в гостях, но интересовалась не только дружбой с Настей.

Когда правда вскрылась, Веденская не смогла простить предательства ни мужу, ни подруге.

Владимир Епифанцев и Анастасия Веденская (фото: кадр из программы «Судьба человека»)

Нонна Гришаева: разлука из-за подруги


Актриса, покорившая зрителей ролью в «Папиных дочках», всегда казалась уверенной и жизнерадостной. Но в личной жизни ей пришлось пройти через предательство.

После развода с первым мужем Гришаева строила серьёзные отношения с влиятельным бизнесменом. Они готовились к свадьбе, но внезапно всё рухнуло. Причиной стала близкая подруга Нонны, которая увела её возлюбленного.

Разрыв был настолько болезненным, что Гришаева долго не могла доверять мужчинам. Только спустя годы она вновь обрела счастье с Александром Нестеровым.

Нонна Гришаева (фото: Фото: Instagram* / grishaevanonna)

Виктория Тарасова: помогла подруге, а та увела её мужчину


Звезда «Глухаря» Виктория Тарасова в молодости столкнулась с предательством, от которого долго не могла оправиться.

Тарасова жила с возлюбленным Вячеславом, когда к ней за помощью обратилась лучшая подруга. У девушки не было жилья, и Виктория временно приютила её у себя. В итоге получила нож в спину: подруга закрутила роман с Вячеславом.

Когда актриса узнала о предательстве, оказалось, что она ждёт ребёнка. Но возлюбленный, вместо того чтобы поддержать её, просто исчез.

Виктория Тарасова (фото: Instagram* vika_tar)

Юлия Ауг: муж ушёл к подруге после 8 лет брака


Актриса Юлия Ауг и её супруг Степан Золотухин были вместе 8 лет, воспитывали дочь.

Это был 1995 год, с заработками у актёров было сложно. Чтобы прокормить ребёнка, Юлии и Степану приходилось хвататься за любые подработки, а девочку воспитывали бабушки. Спустя 8 лет брака, Золотухин ушёл к подруге Юлии.

Ауг не держит зла на бывшего. Она уверена, что его уход помог ей стать сильнее.

Юлия Ауг (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

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