«Оказалось, не просто»: Рэпер ST раскрыл, что подарил жене на годовщину свадьбы

10 сентября 2026, 14:24

Рэпер ST сообщил, что подарил жене украшения на 11-ю годовщину свадьбы

Александр Степанов с женой (Фото: Instagram* @st_stoizsta)

Рэпер ST (настоящее имя — Александр Степанов) рассказал, что подарил жене Ассоль украшения на годовщину свадьбы. Пара 9 сентября отметила 11 лет совместной жизни.





В беседе с «Газетой.Ru» певец сообщил, что его супруга давно мечтала о драгоценностях.

«Подарил ей украшения, о которых она однажды мне рассказывала. Это и про умение слушать и слышать, и про внимание. Так как найти их оказалось не так просто. И дело тут не в цене. Вообще многие ошибочно полагают, что сумма подарка влияет на качество эмоций. Влияют ваше внимание и забота — это главное!» — подчеркнул Александр.

«Я просто не представляю, как может быть иначе. Я смотрю на Ассоль и понимаю, что люблю её. И эта любовь становится только крепче и сильнее день ото дня», — заявил артист.