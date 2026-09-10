«Скоро!»: Ольга Серябкина показала стройную фигуру в облегающем комбинезоне
Певица Ольга Серябкина показала фигуру в облегающем комбинезоне. Знаменитость опубликовала фото в своём блоге.
На снимке Ольга позирует перед камерой в чёрном цельном костюме с декольте и туфлях на каблуках. Певица уложила волосы в пучок и сделала макияж с блестящими тенями, чёрными стрелками и розовым блеском для губ.
На фото знаменитость сидит на асфальте. Под снимком артистка сообщила о скором выходе её EP-альбома. Поклонники оценили новый образ исполнительницы и оставили множество комплиментов в комментариях. Они отметили стройную фигуру певицы и её стильный выбор одежды.
Ранее Ольга Серябкина показала откровенное фото с мужем. Супруги сфотографировались во время отдыха в русской бане.
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