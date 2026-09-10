«Скоро!»: Ольга Серябкина показала стройную фигуру в облегающем комбинезоне

10 сентября 2026, 12:44

Ольга Серябкина показала фигуру в комбинезоне и анонсировала выход EP-альбома

Ольга Серябкина (Фото: Instagram* @seryabkina)

Певица Ольга Серябкина показала фигуру в облегающем комбинезоне. Знаменитость опубликовала фото в своём блоге.