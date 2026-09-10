Участница «Беременна в 16» судится с банком за 3,2 млн, заработанных на нюдсах

10 сентября 2026, 13:21

Фото: Istock/AMilkin

Участница шоу «Беременна в 16» Люба Андреева подала в суд на банк. Она требует разблокировать 3,2 млн рублей, которые ведомство заморозило на её счёте. Как сообщает Telegram-канал Mash, эти деньги молодая мать заработала на продаже откровенных фото.