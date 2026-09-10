Участница «Беременна в 16» судится с банком за 3,2 млн, заработанных на нюдсах
Участница шоу «Беременна в 16» Люба Андреева подала в суд на банк. Она требует разблокировать 3,2 млн рублей, которые ведомство заморозило на её счёте. Как сообщает Telegram-канал Mash, эти деньги молодая мать заработала на продаже откровенных фото.
Девушка стала известной в 2020 году: в 16 лет она узнала о беременности. Позже Люба родила, зарегистрировалась на порнографическом сайте и начала продавать свои фото в закрытом мессенджере. Доступ подписчики получали за плату на время.
К июлю 2025 года молодая мать заработала 3,2 млн рублей, но банк заблокировал эти средства. Андреева подала иск к финансовой организации. Она требует вернуть всю выручку, возместить госпошлину и выплатить штраф в размере половины присуждённой суммы. В суде девушка настаивает: подписчики переводили ей деньги просто так, и никакой торговли порнографией там не было.
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