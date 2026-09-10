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«У меня беда»: Настя Ивлеева призналась, что хочет вернуться к учёбе

Телеведущая Настя Ивлеева заявила, что рассматривает поступление в вуз
Анастасия Ивлеева (Фото: Instagram* @_agentgirl_)

Телеведущая Анастасия Ивлеева рассказала в своём блоге, что думает о поступлении в высшее учебное заведение.



Анастасия объяснила, что ещё не получила высшее образование.

«У меня беда с высшим образованием. Я его, можно сказать, не получила. Потому что я отучилась на самом деле как врач. Потому что я переводилась от дневного к вечернему, потом к заочному. И потому что работала, не могла совмещать. Как-то вот интерес был сфокусирован на выживании, на работе, на заработке денег», — рассказала телеведущая.
Ивлеева призналась, что уже нашла специальность, по которой ей хотелось бы обучиться. Она не раскрыла, на кого именно хочет поступать, но всерьёз рассматривает возможность снова стать студенткой.

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Ольга Щелокова

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