«У меня беда»: Настя Ивлеева призналась, что хочет вернуться к учёбе
Телеведущая Настя Ивлеева заявила, что рассматривает поступление в вуз
Телеведущая Анастасия Ивлеева рассказала в своём блоге, что думает о поступлении в высшее учебное заведение.
Анастасия объяснила, что ещё не получила высшее образование.
«У меня беда с высшим образованием. Я его, можно сказать, не получила. Потому что я отучилась на самом деле как врач. Потому что я переводилась от дневного к вечернему, потом к заочному. И потому что работала, не могла совмещать. Как-то вот интерес был сфокусирован на выживании, на работе, на заработке денег», — рассказала телеведущая.Ивлеева призналась, что уже нашла специальность, по которой ей хотелось бы обучиться. Она не раскрыла, на кого именно хочет поступать, но всерьёз рассматривает возможность снова стать студенткой.