Окна номера отеля, в котором жил Тимма перед смертью, выходят на Ваганьковское кладбище

Янис Тимма (фото: соцсети)
Менеджер отеля, в котором нашли тело латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, рассказала об условиях его проживания, опровергнув информацию о том, что он жил в дешевом номере с тараканами и питался в дешевой столовой.
Напомним, Янис Тимма совершил суицид в подъезде пятиэтажки. Его тело нашли около часа ночи 17 декабря. После этого звездные гости ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале заявили, что он совершил самоубийство в дешевом хостеле. Мужчина якобы снимал койко-место за полторы тысячи рублей «в комнате с тараканами и грязными обоями».
Речь идет об отеле «Апельсин» в Краснопресненском районе Москвы. Он находится у станции метро «Улица 1905 года», а стоимость номеров начинается от трех тысяч рублей за сутки. Окна выходят на Ваганьковское кладбище и скоростное Звенигородское шоссе.
Она уточнила, что Тимма хотел арендовать более дорогой номер, но свободных не было. Тогда он согласился поселиться в номере попроще.
Менеджер отеля также опровергла информацию о том, что Янис питался в дешевой столовой. По ее словам, спортсмен заказывал еду в дорогом ресторане, а в недорогое кафе напротив отеля он не заходил.
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Речь идет об отеле «Апельсин» в Краснопресненском районе Москвы. Он находится у станции метро «Улица 1905 года», а стоимость номеров начинается от трех тысяч рублей за сутки. Окна выходят на Ваганьковское кладбище и скоростное Звенигородское шоссе.
«Мы не хостел, а отель приличного уровня. Вы сами видите, что у нас чисто и аккуратно. И нет никаких тараканов! Как нет и не было номеров за полторы тысячи. Для чего они все врут?! Для чего наш отель на ТВ выставляют чуть ли не «бомжатником», я не понимаю», — возмущается женщина.
Она уточнила, что Тимма хотел арендовать более дорогой номер, но свободных не было. Тогда он согласился поселиться в номере попроще.
Менеджер отеля также опровергла информацию о том, что Янис питался в дешевой столовой. По ее словам, спортсмен заказывал еду в дорогом ресторане, а в недорогое кафе напротив отеля он не заходил.
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Элина Позднякова