«Поперлась за ними»: Отец Тиммы рассказал, как Седокова увела Яниса у первой жены

Анна Седокова и Янис Тимма (Фото: соцсети)
Семья Яниса Тиммы продолжает искать причины, по которым баскетболист совершил суицид, регулярно обвиняя в этом его бывшую жену Анну Седокову.
На этот раз друг покойного Яниса Марк Пугачев в прямом эфире поговорил с отцом спортсмена Райтисом, который рассказал, что шесть лет назад его сын хотел порвать связь с Седоковой, когда еще был женат на Сане, но не смог.
Тогда отец надеялся, что сын останется с женой. Пара уехала в отпуск в Грецию, но Анна поехала следом за ними.
Когда он узнал, что сын разводится с Седоковой, то сначала не поверил и посчитал, что таким образом пара хочет привлечь подписчиков. Однако, когда он понял, что на этот раз все серьезно, то даже обрадовался. Отец Яниса тогда решил, что у сына начнется новая жизнь, и он наконец найдет девушку «получше» Седоковой.
Читайте также:
«Она ему отказала»: называвший себя другом Яниса Тиммы Марк Пугачёв пытался закрутить роман с Анной Седоковой
Друг Яниса Тиммы раскрыл правду о его наследстве – родители спортсмена в бедственном положении
Убийство или суицид: опубликован результат следственной проверки смерти Яниса Тиммы
«Это был март 2019 года, кажется. Он позвонил ночью, я был на соревнованиях, и он рассказывает такую историю: он был неверен Сане с какой-то там певицей, он даже назвал фамилию, но эта фамилия мне ничего не говорила, я ее подзабыл. Я ему говорю, слушай, что сделаешь, ну, так с мужчинами бывает, было так было, но ты Сане лучше не говори, будет больно человеку», — рассказал Райтис.
Тогда отец надеялся, что сын останется с женой. Пара уехала в отпуск в Грецию, но Анна поехала следом за ними.
«В том же 2019 году после их знакомства Сана с Янисом поехали в Грецию отдыхать, так она поперлась за ними, следовала везде, там уже был расчет с тех времен, чтобы его забрать. Об этом я особо не знал, но такое получилось», — рассказывает подробности Тимма-старший.
Когда он узнал, что сын разводится с Седоковой, то сначала не поверил и посчитал, что таким образом пара хочет привлечь подписчиков. Однако, когда он понял, что на этот раз все серьезно, то даже обрадовался. Отец Яниса тогда решил, что у сына начнется новая жизнь, и он наконец найдет девушку «получше» Седоковой.
Читайте также:
«Она ему отказала»: называвший себя другом Яниса Тиммы Марк Пугачёв пытался закрутить роман с Анной Седоковой
Друг Яниса Тиммы раскрыл правду о его наследстве – родители спортсмена в бедственном положении
Убийство или суицид: опубликован результат следственной проверки смерти Яниса Тиммы
Элина Позднякова