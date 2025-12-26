Околостроительная компания отказалась от выступления Долиной на корпоративе
Околостроительная компания отказалась от приглашения Ларисы Долиной на новогодний корпоратив и в последний момент сменила хедлайнера, сделав выбор в пользу легендарной немецкой поп-группы 80-х Arabesque. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Как оказалось, это решение позволило сэкономить около двух миллионов рублей. При этом договорённость с Долиной достигли ещё до истории с квартирой, однако после резонанса заказчик решил не рисковать репутацией мероприятия. В итоге в Москву пригласили Arabesque — тех самых исполнительниц хита Midnight Dancer. Гонорар группы составил около 17 тысяч евро, также им оплатили перелёт бизнес-классом и проживание в отеле.
Немецкие певицы успешно выступили на корпоративе и за время визита в столицу получили ещё пять концертов. Сейчас участницы ненадолго уехали в Европу, но планируют вернуться в Москву 28 числа. По словам директора группы, солистка Микаэла Роуз мечтает побывать в Большом театре и Третьяковской галерее.
