Околостроительная компания отказалась от выступления Долиной на корпоративе

26 декабря 2025, 16:00

Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Околостроительная компания отказалась от приглашения Ларисы Долиной на новогодний корпоратив и в последний момент сменила хедлайнера, сделав выбор в пользу легендарной немецкой поп-группы 80-х Arabesque. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.