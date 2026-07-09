Оксана Акиньшина опубликовала романтичное фото с Данилой Козловским
Оксана Акиньшина поделилась в своём блоге романтическим снимком с Данилой Козловским.
Судя по кадру, пара проводит отпуск в Италии. Актриса не добавила подпись к публикации, но этим действием дала понять: она больше не намерена скрывать свои отношения с коллегой.
Предположительно, роман между ними длится с 2020 года — их связь зародилась во время работы над фильмом «Чернобыль». Долгое время Акиньшина и Козловский не раскрывали детали личной жизни и избегали совместных выходов в свет.
Только в сентябре 2025 года Оксана впервые косвенно подтвердила слухи, опубликовав общее фото с избранником. Известно, что 6 мая у пары родился сын, которому дали имя Лео. Беременность актрисы оставалась тайной для публики практически до самых родов.
Читайте также: