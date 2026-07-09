Певица Жасмин раскрыла, когда любовь перерастает в настоящую семью

09 июля 2026, 21:30

Сара Шор (Фото: Instagram* @jasmin)

Певица Жасмин (настоящее имя — Сара Шор) на концерте «Звёзды хайпа» в петербургском Ледовом дворце в рамках фестиваля «Белые ночи» поделилась своим взглядом на крепкий брак.





В беседе с NEWS.ru артистка заявила, что основа долгих отношений — это доверие, взаимопонимание и поддержка.

«Любовь — она что, максимум, наверное, год. Но вы сами понимаете, любить человека не как в первый год, когда страсть и безумие, а любить человека, когда он твой родной человек, — вот тогда, мне кажется, это самое лучшее. Это поддержка, понимать его, чувствовать его. Это не только то, что только я должна делать, потому что это всё должно быть взаимно, и тогда будет очень красивая, крепкая семья», — отметила Жасмин.