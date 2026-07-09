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Платье Мизулиной на свадьбе с SHAMAN оценили в стоимость «однушки» в Подмосковье

Екатерина Мизулина (Фото: Telegram @ekaterina_mizulina)

Журналисты издания «Абзац» подсчитали предполагаемую стоимость наряда Екатерины Мизулиной, в котором она присутствовала на закрытой церемонии бракосочетания с певцом SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов).



По оценке экспертов, цена этого платья достигает суммы, которой хватило бы на покупку однокомнатной квартиры в Подмосковье. Речь идёт о винтажном изделии бренда Oscar de la Renta из коллекции 2018 года.

Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина (Фото: Telegram @shaman_channel)
Его первоначальная стоимость составляет порядка 25 тысяч фунтов стерлингов, что эквивалентно примерно 2,5 миллионам рублей. Впрочем, на вторичном рынке ценник может оказаться значительно ниже: продавцы предлагают это платье со скидкой за 640 тысяч рублей, тогда как без неё цена доходит до двух миллионов.

В издании обращают внимание, что даже минимальная из этих сумм позволяет приобрести однокомнатную квартиру в Московской области. Общие расходы SHAMAN и Екатерины Мизулиной на закрытое свадебное торжество составили около восьми миллионов рублей.
Ольга Щелокова

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