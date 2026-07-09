Платье Мизулиной на свадьбе с SHAMAN оценили в стоимость «однушки» в Подмосковье
Журналисты издания «Абзац» подсчитали предполагаемую стоимость наряда Екатерины Мизулиной, в котором она присутствовала на закрытой церемонии бракосочетания с певцом SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов).
По оценке экспертов, цена этого платья достигает суммы, которой хватило бы на покупку однокомнатной квартиры в Подмосковье. Речь идёт о винтажном изделии бренда Oscar de la Renta из коллекции 2018 года.
Его первоначальная стоимость составляет порядка 25 тысяч фунтов стерлингов, что эквивалентно примерно 2,5 миллионам рублей. Впрочем, на вторичном рынке ценник может оказаться значительно ниже: продавцы предлагают это платье со скидкой за 640 тысяч рублей, тогда как без неё цена доходит до двух миллионов.
В издании обращают внимание, что даже минимальная из этих сумм позволяет приобрести однокомнатную квартиру в Московской области. Общие расходы SHAMAN и Екатерины Мизулиной на закрытое свадебное торжество составили около восьми миллионов рублей.
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