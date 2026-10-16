«Оксана не исключение»: Наталья Водянова рассказала о сестре с ДЦП на форуме в Казахстане
Наталья Водянова стала главной звездой международного форума Be Woman Asia 2026, который открылся в Алматы. Во время выступления во Дворце Республики 44-летняя модель в красном костюме поговорила о поддержке детей с особенностями развития и поделилась личной историей.
Основательница благотворительного фонда «Обнажённые сердца» рассказала о своей сестре Оксане, у которой тяжёлая форма детского церебрального паралича и аутизм. По словам Водяновой, именно семейный опыт во многом повлиял на её общественную деятельность.
Модель призналась, что в детстве не встречала других людей с похожими особенностями и долго не понимала, насколько распространена такая ситуация. Позже она осознала, что многие дети с особенностями развития оказываются в специализированных учреждениях, вместо того чтобы получать необходимую поддержку в семье.
Фонд Водяновой помогает семьям и продвигает методы поддержки, эффективность которых подтверждена научными исследованиями. Для модели эта работа имеет особое личное значение.
Несмотря на недавнее пополнение в семье, Наталья продолжает активно заниматься общественными проектами. Как сообщается, 2 сентября она стала мамой в шестой раз — у неё родилась дочь Анна Наталья Лариса.
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