«Оксана не исключение»: Наталья Водянова рассказала о сестре с ДЦП на форуме в Казахстане

16 октября 2026, 20:36

Модель Наталья Водянова поделилась личной историей, изменившей её жизнь

Наталья Водянова (Фото: Instagram* / @natasupernova)

Наталья Водянова стала главной звездой международного форума Be Woman Asia 2026, который открылся в Алматы. Во время выступления во Дворце Республики 44-летняя модель в красном костюме поговорила о поддержке детей с особенностями развития и поделилась личной историей.