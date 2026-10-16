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«Оксана не исключение»: Наталья Водянова рассказала о сестре с ДЦП на форуме в Казахстане

Модель Наталья Водянова поделилась личной историей, изменившей её жизнь
Наталья Водянова (Фото: Instagram* / @natasupernova)

Наталья Водянова стала главной звездой международного форума Be Woman Asia 2026, который открылся в Алматы. Во время выступления во Дворце Республики 44-летняя модель в красном костюме поговорила о поддержке детей с особенностями развития и поделилась личной историей.



Основательница благотворительного фонда «Обнажённые сердца» рассказала о своей сестре Оксане, у которой тяжёлая форма детского церебрального паралича и аутизм. По словам Водяновой, именно семейный опыт во многом повлиял на её общественную деятельность.

Модель призналась, что в детстве не встречала других людей с похожими особенностями и долго не понимала, насколько распространена такая ситуация. Позже она осознала, что многие дети с особенностями развития оказываются в специализированных учреждениях, вместо того чтобы получать необходимую поддержку в семье.

Фонд Водяновой помогает семьям и продвигает методы поддержки, эффективность которых подтверждена научными исследованиями. Для модели эта работа имеет особое личное значение.

Несмотря на недавнее пополнение в семье, Наталья продолжает активно заниматься общественными проектами. Как сообщается, 2 сентября она стала мамой в шестой раз — у неё родилась дочь Анна Наталья Лариса.

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Софья Метелева

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