Оксана Самойлова оставила Джигана с четырьмя детьми в Дубае: «Хочу жить одна»

Джиган и Оксана Самойлова с детьми (Фото: Telegram @samoilovaariela)
Сегодня семья рэпера Джигана продолжила отдыхать в Дубае в усечённом составе. Оксана Самойлова оставила мужа с четырьмя детьми на курорте, а сама улетела в Россию.
Отметим, что в семье не произошло разлада, просто многодетной маме пришлось сорваться в Москву из-за работы.
Дочери и пятилетний сын долго упрашивали маму не бросать их, но та не могла изменить платы и поменять обратный билет. Лея и Майя даже просились вместе с родительницей в Москву, но получили отказ.
Но, к слову, надолго Самойлову не хватило. Уже в аэропорту она поняла, что скучает по родным.
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Дочери и пятилетний сын долго упрашивали маму не бросать их, но та не могла изменить платы и поменять обратный билет. Лея и Майя даже просились вместе с родительницей в Москву, но получили отказ.
«Нет, я вас не возьму. Потому что я хочу одна жить, свободная и молодая», – в шутку заявила Самойлова.Отъезд Оксаны, по её словам, непросто дался и Джигану. Однако в своих соцсетях рэпер отрицает приписанные ему страдания.
Но, к слову, надолго Самойлову не хватило. Уже в аэропорту она поняла, что скучает по родным.
«Это очень странное чувство. Я же всегда с детьми, 24/7. Я сейчас поняла, что мне не подходит жить без детей. Я люблю, когда кто-нибудь орёт, верещит, доканывает, что-то просит. Это реально норма моей жизни», – написала блогер в своих соцсетях.К счастью, разлука будет недолгой, и уже через несколько дней Самойлова вновь воссоединится с семьёй.
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Анастасия Чинкова