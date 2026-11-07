Стало известно, что уход Федосеевой-Шукшиной грозит новым семейным конфликтом

07 ноября 2026, 16:22

Юрист Хаминский: наследство Федосеевой-Шукшиной может стать поводом для раздора

Лидия Федосеева-Шукшина (Фото: кадр из шоу «Судьба человека»)

Юрист Александр Хаминский рассказал, что уход Лидии Федосеевой-Шукшиной может привести к конфликту вокруг наследства.





В беседе с «Газетой.Ru» специалист отметил, что в активы артистки входят квартира на улице Бочкова, жилплощадь в Новой Москве, личные архивы актрисы и её авторские права. Отдельно юрист выделил вопрос прав на объекты интеллектуальной собственности Василия Шукшина.

«В своё время эти права были распределены между родственниками, а сама Лидия Николаевна, по имеющимся данным, лишилась своей доли после передачи прав «в управление» старшей дочери Марии, что юридически означало отчуждение. Спор вокруг этой ситуации, инициированный младшей дочерью Ольгой, завершился отказом в иске, и теперь предстоит определить, войдут ли эти активы в общую наследственную массу или останутся вне её», — рассказал Хаминский.