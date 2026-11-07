«Бог наказал»: Анастасия Макеева ответила хейтерам после новости о беременности
Актриса Анастасия Макеева высказалась о комментариях в её адрес до беременности
44-летняя актриса Анастасия Макеева сообщила, что ждёт первенца. В личном блоге она призналась, что раньше часто сталкивалась с жестокими комментариями в свой адрес.
Анастасия поблагодарила за тёплые слова всех, кто поздравил её с долгожданной беременностью.
«Удивительно, как тихо живёт доброта. Она кроткая, незаметная. А ненависть всегда громкая, яркая, напоказ. Годами я слышала: «Что вы всё пляшете на сцене? Рожайте уже! Не можете? Значит, Бог наказал!» Порой казалось, что вокруг только жестокость», — отметила она.Макеева добавила, что старалась не обращать внимания на эти замечания и «шла вперёд, даже когда в спину летели камни».
«И вот сегодня я увидела, сколько добрых, чистых сердец всё это время переживали за нас. Сколько людей молились, верили, желали нам счастья! И вдруг поняла, откуда брались силы идти дальше… Они были от вас», — обратилась к поклонникам актриса.Артистка добавила, что первые шевеления малыша навсегда изменили её восприятие мира.