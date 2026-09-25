Оксана Самойлова перечислила свои пластические операции

25 сентября 2026, 14:45

Оксана Самойлова призналась, что сделала ринопластику и увеличила губы

Оксана Самойлова (Фото: Телеграм/sammyfam)

Российская блогер и модель Оксана Самойлова рассказала о пластических операциях. Хирургические манипуляции она перечислила в интервью журналистке Ксении Собчак.





Бывшая жена рэпера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) призналась, что сделала ринопластику, увеличила губы, изменила форму груди и колола ботокс. При этом она отметила, что никогда не прибегала к липосакции.

«Я хотела сделать, но у меня просто жира нет. Я бы с удовольствием сделала себе липофилинг, но я просто худая», — отметила знаменитость.