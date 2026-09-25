Оксана Самойлова перечислила свои пластические операции
Оксана Самойлова призналась, что сделала ринопластику и увеличила губы
Российская блогер и модель Оксана Самойлова рассказала о пластических операциях. Хирургические манипуляции она перечислила в интервью журналистке Ксении Собчак.
Бывшая жена рэпера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) призналась, что сделала ринопластику, увеличила губы, изменила форму груди и колола ботокс. При этом она отметила, что никогда не прибегала к липосакции.
«Я хотела сделать, но у меня просто жира нет. Я бы с удовольствием сделала себе липофилинг, но я просто худая», — отметила знаменитость.Манекенщица объяснила, что на преображение она решилась под влиянием стандартов красоты 2010-х годов. Тогда, по ее словам, больше губы считались красивыми, а носы начали «круто делать поголовно». Бизнесвумен также уточнила, что ее бывший муж никогда не заставлял ее менять внешность.