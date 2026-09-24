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Самойлова захотела ограничить Джигана в родительских правах

Самойлова подала иск против Джигана об ограничении родительских прав
Джиган и Оксана Самойлова (Фото: Телеграм/sammyfam)

Блогер и модель Оксана Самойлова подала иск против рэпера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вейнштейн) об ограничении родительских прав. Об этом сообщила журналистка Ксения Собчак в телеграм-канале «Кровавая барыня».



По ее информации, соответствующее заявление поступило в Савеловский районный суд Москвы. Как рассказала адвокат Самойловой Марина Дубровская, исковые требования также предусматривают определение места жительства несовершеннолетних детей с матерью.

Ранее стало известно, что ситуация вокруг Джигана может обернуться уголовным преследованием. Исполнитель около десяти часов не выпускал персонал из дома, а во время произошедшего один человек получил ранение.

Если обстоятельства подтвердятся, речь может идти сразу о нескольких составах преступлений. В частности, юридическая оценка будет зависеть от того, какой именно вред здоровью получил пострадавший — это установит судебно-медицинская экспертиза.

Лидия Пономарева

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