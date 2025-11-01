Оксана Самойлова поделилась новыми фото после новости о разводе с Джиганом

01 ноября 2025, 16:45

Оксана Самойлова (Фото: Телеграм/sammyfam)

Блогер Оксана Самойлова поделилась новыми фото с поклонниками после новости о разводе с Джиганом. Эти снимки сегодня появились в ее телеграм-канале.





Модель продемонстрировала три разных образа. На одном из кадров она позировала вместе с младшими дочками — одиннадцатилетней Леей и восьмилетней Майей.

«Три дня моей жизни и 50 оттенков Самойловой», — подписала пост жена рэпера, поставив смеющийся смайлик в конце.