Ида Галич высказалась об антидепрессантах: «Были в моей жизни»

27 июля 2026, 19:06

Ида Галич призналась, что когда-то принимала антидепрессанты

Ида Галич (Кадр из видео: Инстаграм*/galichida)

Телеведущая Ида Галич высказалась о приеме антидепрессантов в беседе с блогершей Нармин Байтуменовой. Соответствующее видео появилось на ее YouTube-канале.





Байтуменова, воспитывающая троих детей, среди которых есть ребенок с аутизмом, призналась, что принимает антидепрессанты. Она отметила, что считает такие препараты необходимыми для родителей детей с ментальными нарушениями.



В ответ телеведущая заявила, что когда-то тоже принимала антидепрессанты. Однако тему, связанную с этими препаратами, она назвала спорной.

«В моей жизни были антидепрессанты, я к этому нормально отношусь», — отреагировала Галич на слова блогерши.