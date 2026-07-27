Ида Галич высказалась об антидепрессантах: «Были в моей жизни»
Ида Галич призналась, что когда-то принимала антидепрессанты
Телеведущая Ида Галич высказалась о приеме антидепрессантов в беседе с блогершей Нармин Байтуменовой. Соответствующее видео появилось на ее YouTube-канале.
Байтуменова, воспитывающая троих детей, среди которых есть ребенок с аутизмом, призналась, что принимает антидепрессанты. Она отметила, что считает такие препараты необходимыми для родителей детей с ментальными нарушениями.
В ответ телеведущая заявила, что когда-то тоже принимала антидепрессанты. Однако тему, связанную с этими препаратами, она назвала спорной.
«В моей жизни были антидепрессанты, я к этому нормально отношусь», — отреагировала Галич на слова блогерши.Ранее певица Слава поделилась подробностями своего восстановления после нервных срывов.