Оксана Самойлова показала фигуру в провокационном купальнике
Оксана Самойлова улетела на курорт вместе с детьми сразу после семейного празднования Нового года на своей ферме.
Уже с пляжа в Дубае блогер опубликовала эффектное фото, на котором предстала в откровенном купальнике, подчеркнувшем её стройную фигуру и рельефный пресс.
Пляжный образ Самойловой вызвал активное обсуждение в соцсетях — подписчики отметили, что купальник выгодно акцентировал подтянутые формы звезды.
При этом внимание фанатов привлёк и тот факт, что Новый год Оксана встретила без Джигана. До последнего пользователи гадали, проведёт ли пара праздник вместе. Блогер ранее не исключала, что «почти бывший муж» может присоединиться к семье, однако, судя по сторис знаменитостей, 2026 год они встретили в разных странах. Пока Оксана каталась с детьми с заснеженных горок, рэпер наслаждался солнцем на курорте.
