Оксана Самойлова полгода не подавала отчёты о страховых выплатах своей компании
Блогера Оксану Самойлову оштрафовали за несвоевременную подачу отчётов о страховых выплатах. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно материалу, Самойлова, являясь должностным лицом компании ООО «Фэмели Фест», не представила в Социальный фонд России отчётность за первый квартал 2025 года в установленный срок. Документы требовалось подать до 25 апреля, но фактически они поступили только 23 октября. За это нарушение ей назначили штраф в 300 рублей, который приставы сейчас пытаются взыскать принудительно.
Кроме того, блогер задолжала налоговой службе более трех миллионов рублей. Счета её компании, занимающейся производством детской одежды, заблокировали с сентября 2024 года из-за «непредоставления налоговым агентом расчета сумм налога на доходы».
Ранее Самойлова откровенно рассказала, как относится к публикациям о своей личной жизни. Она также объяснила, почему внимательно следит за всем, что о ней пишут СМИ.
Читайте также: