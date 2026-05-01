Оксана Самойлова получила роскошный подарок за миллионы рублей
Блогер Оксана Самойлова показала в соцсетях, как ярко отпраздновала свой 38-й день рождения, устроив масштабную вечеринку в кругу друзей и близких. Для праздника она выбрала эффектный образ — так называемое «голое» платье, которое сразу привлекло внимание гостей и подписчиков в соцсетях.
Однако главным обсуждаемым моментом вечера стал вовсе не наряд именинницы, а один из подарков. В разгар праздника Самойловой преподнесли роскошную сумку тёмно-синего цвета от бренда Hermes, стоимость которой, по оценкам, превышает 3 миллиона рублей.
Сюрприз оказался двойным: открыв аксессуар, блогер обнаружила внутри внушительную стопку наличных, что вызвало ещё больший ажиотаж среди гостей и пользователей сети. Такой жест явно стал одним из самых запоминающихся моментов вечера.
При этом Самойлова предпочла сохранить интригу и не раскрыла имя дарителя. Кто именно сделал столь щедрый и эффектный подарок, остаётся загадкой, что только подогревает интерес публики к этой истории.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России