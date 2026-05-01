Телеведущий Николай Дроздов забаррикадировался в квартире и завершил карьеру

01 мая 2026, 13:08

Николай Дроздов завершил карьеру и перешёл на режим изоляции из-за верминофобии

Николай Дроздов завершил карьеру на телевидении из-за верминофобии, которая развилась на фоне онкологического заболевания. Как сообщает Telegram-канал Mash, телеведущий забаррикадировался в своей квартире по причине панического страха подхватить инфекцию.