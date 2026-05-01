Телеведущий Николай Дроздов забаррикадировался в квартире и завершил карьеру
Николай Дроздов завершил карьеру на телевидении из-за верминофобии, которая развилась на фоне онкологического заболевания. Как сообщает Telegram-канал Mash, телеведущий забаррикадировался в своей квартире по причине панического страха подхватить инфекцию.
Легендарный ведущий практически не выходит на улицу, поскольку любое взаимодействие с окружающим миром несёт для него потенциальную угрозу.
Встречи, съёмки, корпоративы и дружеские посиделки — всё, где присутствует много людей, Николай Николаевич отклоняет. Он включил режим максимальной изоляции от социума. Со слов источников издания, любое перенапряжение, вирус или даже обычная простуда могут резко сказаться на состоянии его организма.
По этой причине последние полгода телеведущий отказывается от любых коммерческих предложений (боится заразиться от заказчиков) и живёт исключительно на пенсию вместе с супругой.
Читайте также: