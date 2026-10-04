Оксана Самойлова посетила показ Balenciaga в Париже в шортах-трусах — фото
Оксана Самойлова посетила светское мероприятие в шортах-трусах. Соответствующие фото она разместила в личном блоге.
Самойлова пришла на показ бренда Balenciaga. Это событие прошло в рамках Недели моды в Париже.
Блогерша выбрала для закрытого мероприятия чёрный топ, шорты-трусы, блестящую серебристую накидку, колготки, красные туфли на каблуках и очки. Модель дополнила образ головным убором и сумкой. Визажисты сделали знаменитости макияж с чёрными тенями и нюдовой помадой.
Неделя моды в Париже традиционно собирает звёзд шоу-бизнеса, моделей и дизайнеров. Бренд Balenciaga представляет новые коллекции в рамках этого события. Гости мероприятия демонстрируют наряды от известных домов моды.
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