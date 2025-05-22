«Как все женщины мыслю»: Оксана Самойлова призналась, что портит настроение Джигану, когда она не в духе

Оксана Самойлова и Джиган (Фото: Instagram* @samoylovaoxana)
Ранее в подкасте «Краснова знает» на YouTube артист заявил, что женщина не может находиться в плохом настроении в присутствии мужчины.
Джиган и Самойлова предположили, что фразу Гогунского вырвали из контекста и распространили по Сети, либо ролик изначально был смонтирован невыгодным для актера образом.
Оксана даже посмеялась над словами Виталия. Она с улыбкой призналась, что иногда намеренно портит настроение мужу, если сама не в духе.
«(Когда плохое настроение) обычно порчу его Денису. Как все женщины: если у меня плохое, то и у него плохое должно быть. У меня редко бывает плохое настроение, честно говоря. Да, ну не редко бывает плохое. Я слишком веселая и жизнерадостная», — пояснила Самойлова на премии телеканала RU.TV.Читайте также:
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*Запрещенная в России экстремистская организация