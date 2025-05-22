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«Как все женщины мыслю»: Оксана Самойлова призналась, что портит настроение Джигану, когда она не в духе

Оксана Самойлова призналась, что в плохом настроении портит его и Джигану
Оксана Самойлова и Джиган (Фото: Instagram* @samoylovaoxana)

Оксана Самойлова и Джиган (Фото: Instagram* @samoylovaoxana)

Оксана Самойлова призналась, что в плохом настроении портит его и мужу Джигану. Такое заявление она сделала, когда журналисты спросили ее мнение о скандальных словах актера Виталия Гогунского о женщинах.
36-летняя бизнесвумен и блогер Оксана Самойлова вместе с 40-летним рэпером Джиганом являются одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Учитывая их семейное счастье, издание «Комсомольская Правда» решило узнать мнение пары по спорному заявлению Гогунского.

Ранее в подкасте «Краснова знает» на YouTube артист заявил, что женщина не может находиться в плохом настроении в присутствии мужчины.

Оксана Самойлова и Джиган с детьми (Фото: Instagram* @samoylovaoxana)

Джиган и Самойлова предположили, что фразу Гогунского вырвали из контекста и распространили по Сети, либо ролик изначально был смонтирован невыгодным для актера образом.

Оксана даже посмеялась над словами Виталия. Она с улыбкой призналась, что иногда намеренно портит настроение мужу, если сама не в духе.

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«(Когда плохое настроение) обычно порчу его Денису. Как все женщины: если у меня плохое, то и у него плохое должно быть. У меня редко бывает плохое настроение, честно говоря. Да, ну не редко бывает плохое. Я слишком веселая и жизнерадостная», — пояснила Самойлова на премии телеканала RU.TV.
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«Пришлось переехать»: Королева перебралась из загородного особняка в маленький дом
Наташе Королевой пришлось перебраться из загородного жилья в скромный дом
22 мая 2025, 04:37

Наташа Королева (Фото: Instagram* @koroleva__star)

Певица Наташа Королева рассказала, как масштабная реконструкция загородного дома вынудила ее переехать в маленький гостевой домик. Она также столкнулась с бытовыми трудностями и большими тратами из-за ремонта.
Певица поделилась, что обновление жилья, на которое уже ушло не менее пяти миллионов рублей, изменило ее привычную жизнь.

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55-летняя Королева живет в элитном поселке Крешкино с 1995 года. Больше года назад она начала грандиозный ремонт своего дома, унаследованного после развода с Игорем Николаевым.

Сначала она перестроила одну зону, выделив мужу Сергею Глушко комнату под мастерскую, затем обновила камин и заменила мебель по всему особняку.

Наташа Королева (Фото: Instagram* @koroleva__star)

Из-за строительных работ Наташа перебралась в гостевой дом на участке, предназначенный для друзей.

«Здесь не было предусмотрено в комнате, где стоит кровать, наличие штор блэкаут (которые не пропускают солнечный свет)», — передает жалобы звезды издание 7Дней.ru.
Несмотря на неудобства, певица не отменяет свои планы. Позже она сообщила, что проблема в новом спальном месте уже решена, так что можно наслаждаться темнотой в любое время суток.

Ранее «Радио 1» передавало, что Королева показала поклонникам в личном блоге маленького члена семьи. Выложив милые кадры, она отметила: «Вот он, пришел целоваться. Что-то разговаривает там со мной».

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Дима Билан подарком поздравил Мари Краймбрери с рождением дочки
22 мая 2025, 04:06

Мари Краймбрери и Дима Билан (Фото: Instagram* @marikraimbrery)

Дима Билан тепло поздравил певицу Мари Краймбрери и рэпера Даву (Давида Манукяна) с рождением дочери, вручив паре полезный подарок из виш-листа певицы.
Дима Билан, выступавший с 31-летней Мари Краймбрери на одной сцене, одним из первых узнал о ее беременности, так как скрыть округлившийся живот было невозможно.

Артист является близким другом молодой мамы. Он очень ответственно подошел к выбору подарка в честь рождения первого ребенка влюбленных. В детали, однако, певец вдаваться не стал.

Дима Билан (Фото: Instagram* @bilanofficial)

«Что-то полезное в хозяйстве», — туманно обозначил он, отвечая на вопросы 7Дней.ru на премии RU.TV относительно своего выбора.
Певица, ранее публично признававшаяся Диме в любви за его поддержку, даже предлагала ему стать крестным. Однако Билан, уже имеющий крестников, честно признался, что не справится из-за занятости.

Мари Краймбрери и DAVA (Фото: Instagram* @marikraimbrery)

Напомним, Давид Манукян и Мари Краймбрери официально оформили отношения в начале этого года. В феврале 2025 года Мари и Дава объявили, что ждут ребенка. Певица рассказывала, что беременность вдохновляет её на новые творческие свершения.

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А несколько дней назад в Мосеве Мари Краймбрери родила малышку. Рэпер держал любимую за руку, видя появление ребенка на свет. Кстати, пол ребенка раскрыли не родители.

Мама Давы поделилась информацией с аудиторией до того, как это успел сделать ее сын.

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*Запрещенная в России экстремистская организация
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«Звездная постройка изначально была»: Клинический психолог сообщила о диагнозе жены Петросяна и его причинах
Психолог Абравитова: Жена комика Петросяна Брухунова страдает звёздной болезнью
22 мая 2025, 03:25

Татьяна Брухунова (Фото: Instagram* @bruhunova)

У жены комика Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой серьезная проблема — она страдает от звездной болезни. Клинический психолог Марианна Абравитова пришла к выводу, что амбиции блогера все продолжают расти.
Эксперт считает, что Татьяна использует успех мужа как трамплин для собственной карьеры в медиа. 32-летняя Брухунова часто оказывается в центре внимания из-за резких высказываний и необычного чувства стиля.

Клинический психолог, разговаривая с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма «сНежный человек», заявила, что Брухунова не просто любит выделяться, а страдает от грандиозных амбиций.

Татьяна Брухунова (Фото: Instagram* @bruhunova)

«Я думаю, что у нее звездная болезнь. И вообще, у нее такая звездная постройка изначально была, когда она увидела Петросяна и поняла, что можно взять его в разработку», — пояснила Абравитова.
Эксперт отметила, что такие люди, как Брухунова, редко становятся значимыми фигурами самостоятельно. Они в первую очередь полагаются на связи с уже успешными личностями.

Татьяна Брухунова (Фото: Instagram* @bruhunova)

По словам психолога, Татьяна не просто хочет быть наравне с мужем, а стремится затмить его, используя хитрость и манипуляции. В Петросяне Брухунова с самого начала видела отличную возможность для продвижения своего образа и контента.

Ранее сообщалось, что Брухунова собирается обратиться к юристу из-за того, что ей «пихали в лицо микрофоны».

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«Всегда найдет источник нового внимания»: Выяснилась возможная причина развода Федора Бондарчука и Паулины Андреевой
Сваха Осипова: рождение сына Ивана ускорило развод Бондарчука с Паулиной Андреевой
22 мая 2025, 02:21

Федор Бондарчук (Фото: кадр из сериала «Год культуры»)

58-летний режиссер Федор Бондарчук и 36-летняя актриса Паулина Андреева всколыхнули публику в марте 2025 года новостями о разводе. Сваха Анна Осипова раскрыла, что могло стать причиной расставания пары, указав на сложный характер Бондарчука и смену приоритетов Паулины после рождения сына.
Осипова описала Федора как харизматичного перфекциониста из кинематографической династии, а Паулину — как талантливую и утонченную музу с огромным внутренним содержанием.

«Настолько красивая пара, что общественность даже закрыла глаза на то, что Федор оставил семью, которая просуществовала без малого 25 лет», — добавила сваха, беседуя со «Страстями».
Паулина Андреева (Фото: Instagram* @_paulina_andreeva_)

Любовь знаменитостей привела к рождению сына Ивана в 2021 году. Однако брак столкнулся с трудностями из-за характера Бондарчука, которому сложно быть на вторых ролях.

«Со стороны ничто не предвещало такого печального финала, но Федор – сложный человек и, уверена, жить с ним не так-то просто, как кажется. (...) Рожденный в знаменитой семье, груз ответственности за легендарную фамилию, да еще и «Телец-девятка» (9 мая). Тут априори не может быть просто», — указала Осипова.
Паулина Андреева (Фото: Instagram* @_paulina_andreeva_)

Сравнивая Паулину с прошлой женой режиссера Светланой Бондарчук, сваха подчеркнула гибкость обеих женщин. Именно благодаря этому качеству им удавалось сживаться с Федором.

Однако в один момент наступил кризис, какой бывает у многих супругов. Он был связан с рождением ребенка.

Поступление по блату, ссоры с отцом и иски от бывшей: почему Федор Бондарчук все еще не оформил развод с Паулиной Андреевой?
Поступление по блату, ссоры с отцом и иски от бывшей: почему Федор Бондарчук все еще не оформил развод с Паулиной Андреевой?
Анна отметила, что Паулина, сосредоточившись на материнстве, могла отодвинуть Федора на задний план. Он же, как человек, жаждущий внимания, нашел «новые источники вдохновения».

При этом Осипова верит, что пара, возможно, вновь сойдется, когда «страсти улягутся». К тому же 9 мая сообщалось, что пара всё ещё не развелась и даже не подала заявление о разводе.

«Мы не можем знать наверняка, что случилось в этом союзе», — напомнила Осипова.
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«Что, стоим у лифта славы и куда-то молодых сбрасываем?»: Басков резко ответил на критику Соседова с призывом уйти со сцены
Басков раскритиковал призыв Соседова уйти со сцены и дать дорогу молодым артистам
22 мая 2025, 01:48

Николай Басков (Фото: Instagram* @nikolaibaskov)

Николай Басков заявил, что звезды эстрады не мешают молодым артистам пробиваться на сцену и достигать успеха. Сегодня новые таланты и без того получают небывалые возможности, поделился он в беседе с News.ru.
Басков давал ответ на комментарий музыкального критика Сергея Васильевича Соседова, который призвал часть знаменитых звезд эстрады уйти со сцены фразой «их песенки спеты», чтобы дать дорогу молодежи.

Известный певец назвал такое мнение «чушью» из-за несоответствия с реальным положением дел. По его словам, сейчас сцена переполнена свежими лицами, и путь к славе стал легче, чем в его время.

Николай Басков (Фото: Instagram* @nikolaibaskov)

«Мы что, стоим у лифта, из которого высыпаются молодые, и не даем им дороги, куда-то сбрасываем? Сейчас совсем другое время. Когда мы начинали карьеру — это был тяжелейший путь. Тогда ничего не было: даже просто поставить песню было сложно, все мешали», — вспомнил он.
Сегодня, отметил Басков, ситуация изменилась — только за год появилось около 13 тысяч новых исполнителей. Он удивился, услышав эту цифру на одной из музыкальных премий.



«Это что, «в каждую семью по артисту»? На сцене одни молодые сейчас», — добавил он.
Басков поразился тому, как, в представлении некоторых, вообще можно помешать современному молодому артисту развиться. Ведь соцсети сделали процесс намного проще.

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