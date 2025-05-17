От эротического танца до больницы: чем закончился для Оксаны Самойловой отдых в Дубае

Оксана Самойлова (Фото: Инстаграм*/samoylovaoxana)
После возвращения с отдыха в Дубае жена рэпера Джигана опубликовала провокационный ролик, где танцует в миниатюрном белом бикини с черной окантовкой. Бывшая участница шоу «Выжить в Дубае» продемонстрировала фигуру в эротическом танце, впечатлив не только поклонников, но и звездных подруг — певиц Айзу и Алсу.
К слову, ранее на курорте Самойлова и Алсу шутили над внешним сходством — обе смуглые, темноволосые и с большими губами.
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«Ну похожи же реально! Хотя у нас разные косметологи», — заметила тогда финалистка «Евровидения-2000».А накануне Оксана пожаловалась на плохое самочувствие. Еще в Арабских Эмиратах у нее начался кашель, которому она не придала должного значения. Однако ночью состояние ухудшилось, и она поехала в больницу. Там у Оксаны диагностировали острый ларингит, спровоцированный стенозом гортани. Многодетную маму на сутки положили в клинику. Она призналась, что была на нервах вдали от детей и мужа, оставшихся в ОАЭ еще на несколько дней.
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Лидия Пономарева