Самойлова пожаловалась на Джигана, ворующего у нее духи

Оксана Самойлова и Джиган (Фото: соцсети)
Недавно Оксана Самойлова пожаловалась на поведение Джагана. Выяснилось, что супруг пользуется ее парфюмом. Из-за этого пара ссорится. Рэпер оправдывается тем, что духи очень вкусно пахнут.
«Он у меня ворует. А я ору на него, что он не может пахнуть как я», — отметила Оксана.
Джиган не считает себя виноватым. Он подчеркивает, что аромат ему весьма подходит. Супруга же возмутилась и заявила, что это неправда.
Накануне многодетная мама и популярный блогер Оксана Самойлова в своем Telegram-канал рассказала о диагнозе своего сына Давида, который был поставлен при его рождении.
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