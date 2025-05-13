Оксана Самойлова продемонстрировала фигуру после рождения четверых детей

Оксана Самойлова и Джиган(фото: Instagram* / samoylovaoxana)
37-летняя Оксана Самойлова удивила подписчиков безупречной формой. Звезда социальных сетей и супруга рэпера Джигана продемонстрировала фигуру.
На новых снимках с фотосессии Самойлова предстала в черно-белом купальнике, прогуливаясь вдоль берега на фоне урбанистического пейзажа. На кадрах заметны стройная талия, плоский живот, подтянутые руки и ноги, а также гладкая кожа.
Бывшая участница реалити-шоу «Выжить в Дубае. Возвращение» решила поинтересоваться у подписчиков, как бы они оценили ее возраст, если бы не знали биографических данных.
«Возраст бы ваш и дала, потому что ровесниц плюс-минус видно», «Слишком шикарна для 16, поэтому 19», — прокомментировали подписчики.
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Бывшая участница реалити-шоу «Выжить в Дубае. Возвращение» решила поинтересоваться у подписчиков, как бы они оценили ее возраст, если бы не знали биографических данных.
«Представим, что я на каждом шагу не говорю, сколько мне лет, и вы все не знаете, что у меня четверо детей! Вот просто если посмотреть со стороны — сколько бы дали?» — написала Самойлова.
Оксана Самойлова (фото: Instagram* / samoylovaoxana)
Мнения пользователей разделились: кто-то дал многодетной 25 лет, некоторые — 35.
«Возраст бы ваш и дала, потому что ровесниц плюс-минус видно», «Слишком шикарна для 16, поэтому 19», — прокомментировали подписчики.
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Дайана Хусинова