Сын Дмитрия Нагиева впервые высказался о младшем брате – внебрачном наследнике актёра

Кирилл Нагиев (фото: Instagram* @kirill_nagiev)
Сын Дмитрия Нагиева впервые публично высказался о младшем брате. Только недавно были обнаружены доказательства того, что у актёра есть внебрачный сын.
Сам Нагиев уже рассказывал журналистам о младшем наследнике. Он усомнился, что 16-летний Марк станет артистом. Этого парню не желает и старший брат Кирилл.
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«Мы его отговариваем, говорим: "Будь финансистом, пожалуйста". Но там уже не то что зумеры, там уже альфа-зумеры. Своя волна. Я уже не понимаю, о чём он говорит в принципе. На каком-то своём языке молодёжь говорит», – заявил Кирилл Нагиев в беседе с журналистами на премьере сериала «Чужие деньги».Актёр также добавил, что совсем скоро публика познакомится с Марком, который рано или поздно должен «выйти из сумрака».
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Анастасия Чинкова