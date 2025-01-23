Работа в США, конкуренция с Заворотнюк и увольнение с ТВ: как сейчас живёт покинувшая Россию Ольга Шелест

Ольга Шелест (фото: социальные сети)
Ольга Шелест последний раз появлялась на телевидении в 2022 году, когда вела программу «Пятеро на одного» на канале «Россия 1». С тех пор она исчезла из поля зрения поклонников и СМИ. Где она сейчас и чем занимается, расскажет «Радио 1».
Биография и карьера Ольги Шелест
Ольга Шелест родилась 23 января 1977 года в Набережных Челнах. После окончания факультета журналистики Гуманитарного института телевидения и радиовещания имени М. А. Литовчина она начала работать на телевидении, где вскоре стала одной из самых узнаваемых ведущих.
В конце 1990-х годов Ольга обрела популярность благодаря утреннему шоу «Бодрое утро» на MTV, которое она вела вместе с Антоном Комоловым. Их дуэт также запомнился зрителям в программе «Правило Буравчика». В дальнейшем Шелест вела различные передачи на каналах «Россия 1», СТС, ТВЦ и МУЗ-ТВ.
На протяжении своей карьеры Ольга Шелест неоднократно становилась комментатором международных музыкальных конкурсов, включая «Евровидение» и «Детское Евровидение» и была удостоена премии ТЭФИ за свои достижения в области телевидения.
Кроме телевизионной карьеры, Ольга успела проявить себя в других сферах: она озвучивала мамонтиху Элли в серии мультфильмов «Ледниковый период» и персонажа Мишель Родригез в анимационном фильме «Смурфики: Затерянная деревня».
Она также снималась в кино. Шелест снялась в фильмах: «Карусель», «Невеста любой ценой», «Про Диму», «Жги!» и «Букабу».
Ольга Шелест и Антон Комололов (фото: социальные сети)
Пробовалась в «Мою прекрасную няню»
Вначале 2000-х Ольга участвовала в кастинге на роль няни Вики в сериале «Моя прекрасная няня». На эту роль претендовали более 350 актрис, однако выбор создателей сериала пал на Анастасию Заворотнюк.
«Пробовались звезды, но, к своему удивлению, "пролетели мимо кассы". Кастинг в общей сложности длился восемь месяцев. В итоге няней так и не стали Елена Захарова, Алика Смехова, Эвелина Бледанс, Ольга Шелест, Жанна Фриске, Амалия Гольданская, Анастасия Стоцкая, Лолита Милявская», — сообщает wellnews.ru о конкурентках Заворотнюк на роль няни Вики.
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Жизнь Шелест в США
После начала спецоперации Ольга Шелест практически исчезла из публичного поля. Она редко делится фотографиями в соцсетях, при этом не уточняя, где находится.
Как рассказали в её окружении, телеведущая ушла с работы на всех радиостанциях и телеканалах, а затем уехала в США вместе с мужем и детьми.
Ольга Шелест и её муж Тишкин более 10 лет назад жили в Нью-Йорке, когда у Тишкина было много работы в США. Позже семья начала часто приезжать в Америку, а в Нью-Йорке зарегистрировала брак. Кроме того, дочек (Музу в 2013 году и Айрис в 2015 году) Шелест родила в США. Девочки имеют двойное гражданство.
Ольга Шелест с мужем (фото: социальные сети)
«Еще в то время, когда Ольга Шелест вместе с мужем летала в Америку на роды, стали ходить упорные слухи о том, что супруги приобрели квартиру в Нью-Йорке. А в 2022 году Алексей Тишкин, и до этого снимавший клипы в США, получил выгодное предложение о работе за океаном. И Ольга отправилась вслед за ним за океан. Она не устраивала демаршей, не делала громких заявлений», — сообщает «Культурология».
Как говорят друзья семьи, Шелест продолжает работать в США, но точной информации о её деятельности нет. На вопросы о возвращении в Россию она не отвечает. Комментарии по поводу специальной военной операции также не делает.
В социальных сетях телеведущая теперь публикует посты на английском языке, делясь моментами своей повседневной жизни — прогулками с собакой, пробежками и семейными занятиями. Муж Ольги продолжает работать продюсером в Америке.
«Кажется, Ольга Шелест теперь просто живет, наслаждается каждым мгновением бытия. О том, чем она занимается за рубежом помимо семьи, никакой информации нет», — пишет «Культурология».
Ольга Шелест (фото: социальные сети)
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