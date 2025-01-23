Работа в США, конкуренция с Заворотнюк и увольнение с ТВ: как сейчас живёт покинувшая Россию Ольга Шелест

Ольга Шелест последний раз появлялась на телевидении в 2022 году, когда вела программу «Пятеро на одного» на канале «Россия 1». С тех пор она исчезла из поля зрения поклонников и СМИ. Где она сейчас и чем занимается, расскажет «Радио 1».