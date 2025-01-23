«Подстреливать всякую нечисть»: Алсу удивила поклонников новым увлечением после развода с Абрамовым

Алсу (Фото: соцсети)
Певица Алсу рассказала в соцсетях о своем новом увлечении. Речь идет о спорте.
«Я обещала себе в новом году пробовать что-то новое. Так вот, я приехала в «Лужники»... Будем учиться ходить на лыжах и подстреливать всякую нечисть...» — сказано в публикации селебрити.По словам знаменитости, она давно катается на горных лыжах и считала, что легко освоит беговые, однако, с ее же слов, все оказалось не так просто. Несмотря на сложности, певица резюмировала, что «для первого раза норм».
Перед этим сообщалось, как происходит развод Алсу и Яна Абрамова. В частности, выяснилась одна из главных причин начала бракоразводного процесса. Подробности в большом материале «Радио 1».
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