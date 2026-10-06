«Слегка подташнивает»: Лебедев назвал «омерзительное слово» у молодежи

06 октября 2026, 21:19

Блогер Лебедев высказался о деградации русского языка и «омерзительном слове»

Артемий Лебедев (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев раскритиковал изменения в современном русском языке и назвал слово «респект» «омерзительным иностранным словом». Об этом он написал во «ВКонтакте».





По словам Лебедева, раньше для выражения уважения использовали слово «респектабельный», поскольку люди, как он считает, были более образованными и воспитанными. Высказывание блогера вызвало обсуждение среди пользователей.





«Слегка уже подташнивает от «абьюза» и «личных границ». И от «проработанности», — написали в комментариях.