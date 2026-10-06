«Слегка подташнивает»: Лебедев назвал «омерзительное слово» у молодежи
Блогер Лебедев высказался о деградации русского языка и «омерзительном слове»
Дизайнер и блогер Артемий Лебедев раскритиковал изменения в современном русском языке и назвал слово «респект» «омерзительным иностранным словом». Об этом он написал во «ВКонтакте».
По словам Лебедева, раньше для выражения уважения использовали слово «респектабельный», поскольку люди, как он считает, были более образованными и воспитанными. Высказывание блогера вызвало обсуждение среди пользователей.
«Слегка уже подташнивает от «абьюза» и «личных границ». И от «проработанности», — написали в комментариях.Другие пользователи обратили внимание на то, что слова «респектабельный» и «уважаемый» не являются полными синонимами. Один из комментаторов также напомнил Лебедеву о его собственной манере речи и употреблении нецензурной лексики.