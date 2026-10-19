СМИ раскрыли личность новой пассии Хабиба, которая младше него на 15 лет
36-летний Хабиб, исполнитель хита «Ягода-малинка», предположительно состоит в отношениях с 21-летней стюардессой Елизаветой Грачёвой. Об этом сообщает Super.
Не исключено, что их знакомство произошло на борту самолёта, говорится в материале. Проверку чувств пара, судя по соцсетям, решила устроить курортной классикой: недавно Хабиб отдыхал в Турции в компании друзей и Елизаветы.
Девушка присоединилась к компании не сразу, а спустя несколько дней после заселения в пятизвёздочный отель Papillon Zeugma Relaxury в Белеке — стоимость люкса там стартует от 122 тысяч рублей за три ночи. Ни Хабиб, ни Елизавета отношения не афишируют и совместные снимки не публикуют, однако, как отмечает Super, конспираторы из них вышли так себе: пара скомпрометировала себя фотографиями из одинаковых локаций в турецком отеле, а также засветилась на видео в аккаунте одной из подруг артиста.
Свою личную жизнь исполнитель тщательно скрывает. Однако в 2021 году обозревателям удалось подловить его с одной из близняшек из диджей-дуэта DJ Twins Project. Правда, кого именно заметили в объятиях Хабиба — Аню или Кристину — выяснить так и не удалось из-за сходства сестёр.
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