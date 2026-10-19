СМИ раскрыли личность новой пассии Хабиба, которая младше него на 15 лет

19 октября 2026, 22:31

Хабиба заподозрили в романе с 21-летней стюардессой Елизаветой Грачевой

Хабиб Шарипов (Фото: Instagram*/xabibkaa)

36-летний Хабиб, исполнитель хита «Ягода-малинка», предположительно состоит в отношениях с 21-летней стюардессой Елизаветой Грачёвой. Об этом сообщает Super.