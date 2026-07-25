«Твои руки берегут моё сердце»: Севиль трогательно поздравила мужа с днём рождения
Севиль посвятила супругу признание и рассказала, за что особенно его ценит
Певица Севиль публично поздравила своего мужа, музыканта Тони, с днём рождения.
В личном блоге артистка опубликовала трогательное обращение к супругу, в котором призналась ему в любви и поблагодарила за поддержку, заботу и чувство безопасности.
«Люблю тебя, мой Муж. С твоим новым годом, с днём рождения!» — написала Севиль.Исполнительница назвала Тони своим домом и человеком с самым добрым сердцем. По словам певицы, именно рядом с ним она чувствует себя спокойно, ведь супруг всегда поддерживает её, заботится о близких и помогает справляться с любыми трудностями.
«Твои руки всегда ловят меня и берегут моё сердце», — призналась артистка.В завершение поздравления Севиль пожелала супругу счастья, здоровья и благополучия, а также попросила Бога хранить их семью. Сейчас певица находится вдали от дома, однако заверила, что совсем скоро вернётся к мужу.