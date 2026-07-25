«Твои руки берегут моё сердце»: Севиль трогательно поздравила мужа с днём рождения

25 июля 2026, 12:52

Севиль посвятила супругу признание и рассказала, за что особенно его ценит

Севиль с мужем (Фото: Instagram* / @seville_official)

Певица Севиль публично поздравила своего мужа, музыканта Тони, с днём рождения.





В личном блоге артистка опубликовала трогательное обращение к супругу, в котором призналась ему в любви и поблагодарила за поддержку, заботу и чувство безопасности.





«Люблю тебя, мой Муж. С твоим новым годом, с днём рождения!» — написала Севиль.

«Твои руки всегда ловят меня и берегут моё сердце», — призналась артистка.