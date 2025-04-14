«Оставлял телефон, и фотографии высвечиваются»: Ковальчук сомневалась в верности мужа

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков (Фото: Телеграм, @juliakovalchuk82)
В молодости певица Юлия Ковальчук проверяла телефон своего супруга Алексея Чумакова. Об этом она рассказала на «Шоу Воли».
Павел Воля и Илья Соболев решили проверить пару на полиграфе и расспросили их о личном.
Напомним, что недавно артист сделал своей супруге провокационные комплименты.
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«Когда мы были совсем молоды, у нас было пару смешных историй, когда он оставлял свой телефон, и там какие-то фотографии вдруг высвечиваются. Я не понимала, что это за фотографии. <…> я сразу ему сказала: «Это что?» Он мне всё объяснил, мы всё проверили, посмеялись. И вот с тех пор я не залезала больше никогда в жизни к нему в телефон», — призналась певица.К слову, Алексей и Юлия участвовали в шоу «Секрет на миллион», где тоже обсуждали тему странных находок. Однажды Ковальчук обнаружила в столе супруга пачку презервативов и неизвестную сим-карту. Чумаков объяснил, что презервативы ему оставил прораб, а сим-карта необходима для безопасности дома — она предназначена для специального устройства.
Напомним, что недавно артист сделал своей супруге провокационные комплименты.
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Анастасия Чубина