Оксане Самойловой пришлось ликвидировать компанию с кулинарными рецептами из-за убытков

Оксана Самойлова (фото: Telegram @sammyfam)
Оксана Самойлова приняла решение ликвидировать бизнес, который приносит убытки.
36-летняя жена рэпера Джигана совмещает работу и заботу о семье с четырьмя детьми. Однако далеко не все проекты бизнес-леди успешны. Сегодня выяснилось, что Самойлова решила закрыть авторское приложение с рецептами.
ООО «Антураж» Оксана открыла вместе с подругой в 2020 году. Целью приложения было научить женщин готовить ресторанные блюда в домашних условиях, в их числе «Каре ягнёнка» и «Кукурузный суп с крабом». В первый год запуска рецепты приготовления «Французского цыплёнка в вине» и «Карпаччо из лосося» принесли прибыль в 950 тысяч рублей.
Однако вскоре приложение перестало быть успешным. За последние четыре года WOW CHEF терпит значительные убытки, сумма которых достигла 1,3 миллиона рублей. Несколько дней назад Самойлова подала заявления на ликвидацию компании.
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ООО «Антураж» Оксана открыла вместе с подругой в 2020 году. Целью приложения было научить женщин готовить ресторанные блюда в домашних условиях, в их числе «Каре ягнёнка» и «Кукурузный суп с крабом». В первый год запуска рецепты приготовления «Французского цыплёнка в вине» и «Карпаччо из лосося» принесли прибыль в 950 тысяч рублей.
Однако вскоре приложение перестало быть успешным. За последние четыре года WOW CHEF терпит значительные убытки, сумма которых достигла 1,3 миллиона рублей. Несколько дней назад Самойлова подала заявления на ликвидацию компании.
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Анастасия Чинкова