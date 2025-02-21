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«Развалилась, поломалась»: Оксана Самойлова вышла на связь из больницы и рассказала о срочной операции

Матери Оксаны Самойловой потребовалась срочная операция
Оксана Самойлова (фото: Telegram @sammyfam)

Оксана Самойлова (фото: Telegram @sammyfam)

Оксана Самойлова связалась с поклонниками из больницы и рассказала о срочной операции, которая потребовалась её матери.
В начале недели счастливая семья отмечала день рождения сына Самойловой и Джигана Давида, которому исполнилось пять лет. Мальчику вручили огромный торт и устроили целый праздник с декорациями дикой природы и аниматорами.

Однако 20 февраля в семье случилось неприятное событие. Блогер вместе с детьми отвезла маму в клинику. Самойлова не смогла скрыть тревогу, но выразила надежду на то, что всё будет хорошо. При этом семья не стала раскрывать подробностей произошедшего.

«Мы приехали всей толпой бабу поддержать. Баба наша что-то развалилась, поломалась», – поделилась с поклонниками блогер.
Мама Оксаны Самойловой (фото: Telegram @sammyfam)

Тем временем Джиган посетил премьеру фильма «Северный полюс». Он пришёл в одиночестве, и теперь понятно, почему.

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Возвращение Бородача и Жорика Вартанова: «Наша Russia» появится на телеэкранах после 13-летнего отсутствия
22 февраля 2025, 02:37

Фото: iStock/simpson33

Ставшее легендарным юмористическое шоу «Наша Russia» возвращается на российские телеэкраны уже 7 марта. Последний выпуск любимой всеми передачи вышел еще 13 лет назад. Зрителям пообещали возвращение «Сев-Кав TV» и депутатов Пронина и Мамонова.
Как пишут Starhit, первый выпуск будет посвящен прекрасной половине в связи с празднованием Международного женского дня. Зрителям представят музыкальный фильм, режиссером которого заявлен Саша Абдуллаев, известный по успешному скетчкому «Демис и Марина». Также Гарик Мартиросян вновь примерит роль оператора Жорика Вартанова из «Сев-Кав TV».

К тому же заявлено возвращение охранника Бородача, которого ждет пышная свадьба. Сергей Светлаков появится в фильме в роли инспектора ГИБДД, не берущего взяток. Еще актер появится образе Сергея Белякова, который любит разговорить с телевизором. В числе звезд, снявшихся в новой «Наша Russia», заявлены Филип Киркоров и Любовь Успенская.

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#фильм
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Одна из сестер Кардашьян выпустила в продажу вагинальную жвачку
TMZ: Кортни Кардашьян начала продавать вагинальную жвачку
22 февраля 2025, 00:32

Кортни Кардашьян (Фото: Instagram*/kourtneykardash)

Старшая из сестер Кардашьян Кортни выпустила в продажу линейку вагинальной жвачки. Об этом пишет TMZ.
«Мне нравится, что они сделаны из качественных ингредиентов и их так легко включить в свой распорядок дня. Наконец-то появился продукт, который эффективен, удобен и приятен в приеме — очень рекомендую!» — прокомментировала выпуск жвачки Кортни.

Продукт предназначен для поддержания нужного уровня рН в организме. По словам Кортни, жвачка благоприятно влияет на женское здоровье и обеспечивает свежесть. Одна ее пластинка сопоставима с употреблением 100 грамм ананаса. Помимо сказанного, как отметила Кортни, жвачка укрепляет иммунитет и борется с заболеваниями кишечника.

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«Мне некомфортно общаться»: исполнительница хита «Сигма бой» рассказала об отношениях в школе

Рианна и A$AP Rocky назовут следующего ребенка в честь адвоката рэпера

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#здоровье
#иммунитет
#звёзды
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«Мне некомфортно общаться»: исполнительница хита «Сигма бой» рассказала об отношениях в школе
Певица Betsy: мне некомфортно общаться со своим классом, они для меня другие
21 февраля 2025, 23:40

Светлана Чертищева (фото: Telegram/@betsy_girl)

Исполнительница хита «Сигма бой» 11-летняя Светлана Чертищева, выступающая под псевдонимом Betsy, заявила в беседе с NEWS.ru, что не общается с одноклассниками из-за дискомфорта.
По ее словам, отношения с ровесниками не складываются, потому что она не имеет с ними общих интересов и редко бывает в школе — примерно два раза в неделю.
«Вообще я со своим классом не сильно общалась все эти пять лет. Как-то так получилось, такой у нас класс, что у всех разные интересы и мне некомфортно общаться со своим классом, потому что они для меня другие. Это не свои люди, но зато я могу найти общий язык с более старшими ребятами», — поделилась артистка.
Однако Чертищева подчеркнула, что никакого буллинга в ее адрес со стороны одноклассников нет.

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#шоу-бизнес
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«Откровенное платье и томный взгляд»: Фотосессия Седоковой показала, что она отходит от трагедии с Тиммой
Оправившаяся от трагедии певица Анна Седокова снялась в откровенной фотосессии
21 февраля 2025, 22:31

Анна Седокова (Фото: Инстаграм @annasedokova)

Создаётся впечатление, что певица Анна Седокова уже полностью оправилась от недавней трагедии с её бывшим мужем баскетболистом Янисом Тиммой, который покончил с собой. Артистка на глазах становится всё раскованнее и увереннее в себе.
В феврале она уже дала первый концерт через два месяца после смерти экс-супруга, напоминает издание Woman.ru. После того выступления певица обратилась с эмоциональным и трогательным обращением к поклонникам.

«Только что закончился концерт, и я хочу сказать вам огромное спасибо. Это было очень сложно и непонятно, но спасибо вам за вашу любовь», — написала Анна в своей социальной сети.

Несмотря на то, что все билеты на концерт были проданы, публика в клубе, где расположена площадка, вела себя довольно сдержанно на фоне недавних трагических событий в личной жизни певицы.

Седокова не собирается останавливаться на достигнутом. Параллельно с возобновлением концертной деятельности она снова стала регулярно публиковать контент в социальных сетях. Ни для кого не секрет, что обладающая весьма привлекательной внешностью артистка никогда не стеснялась выставлять на всеобщее обозрение откровенные фотографии. Прежде некоторые считали, что таким образом она пытается заставить ревновать Яниса Тимму.

Около месяца бывшая солистка группы «ВИАгра» хранила молчание, а прервала его роликом, в котором объясняла, как тяжело приходит в себя после смерти некогда любимого и близкого человека. В доказательство того, что она уже на пути к полному восстановлению, она выложила три довольно эротичные фотографии.

Анна Седокова (Фото: Инстаграм @annasedokova)

На снимках 42-летняя Анна позирует с томным взглядом и в облегающем платье на тонких бретелях, стоя под струями душа. Образ дополнили массивная золотая цепь и серьги.

«Красивые картинки из прошлого», — подписала Седокова.

Этим она как бы дала понять, что фотографии сделаны до смерти бывшего мужа, но пользователи Сети ей не поверили. Или сделали вид, что не поверили. Вспомнить хотя бы то, как её травили в интернете за участие в реалити-шоу «Выжить в Самарканде», хотя всем было прекрасно известно, что съёмки проводились задолго до того, как передача вышла в эфир и Тимма был в то время ещё жив. В любом случае, на певицу обрушилась новая волна ненависти.

«"Такая отвратная", "Фото из прошлого, в котором новое недавнее лицо? Может, не настолько прошлое?", "Быстро очухалась, однако", "Так это недалекое прошлое. Лицо с последних пластик", "Внешность у нее шикарная, а вот душе — работать и работать", "Ну зачем это? То ноет наигранно, то жопу выставляет. Ну будь собой-то уже, ну определись. Чего же ты как вша скачешь? Это уже и не красиво"», — пишут комментаторы.

Анна Седокова (Фото: Инстаграм @annasedokova)

Многие, даже допуская, что это старые фото, осудили Анну за их публикацию в то время, когда семья Тиммы ещё в трауре. Артистка же говорит, что после смерти Яниса каждый раз, падая, она пыталась подниматься снова, и на этот раз ей, кажется, удалось взять себя в руки. Однако возможность комментариев к фотографиям Седокова на всякий случай заблокировала.

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#любовь
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#пользователи
#съёмки
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Рианна и A$AP Rocky назовут следующего ребенка в честь адвоката рэпера
21 февраля 2025, 22:07

Рианна и A$AP Rocky (Фото: Инстаграм* @badgalriri

Барбадосская исполнительница Рианна и ее возлюбленный, рэпер A$AP Rocky, определились с именем для третьего ребенка, сообщило издание Daily Mail.
Недавно закончилось судебное разбирательство по делу A$AP Rocky, которому из-за серьезных обвинений грозил многолетний тюремный срок. Рэпера признали невиновным. Рианна и A$AP Rocky так эмоционально восприняли случившееся, что захотели назвать следующего малыша в честь представителя рэпера в суде.

Адвокат Джозеф Такопина поделился, что после заседания музыкант дал ему обещание.

«Они схватили меня и сказали: «Слушай, наш следующий ребенок A$AP Joe». Я сказал: «Ловлю тебя на слове!», — откровенничал защитник.

Еще Джозеф Такопина поделился, что A$AP Rocky сказал ему пару «очень приятных слов» после победы в суде и назвал его членом семьи.

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#суд
#ребёнок
#адвокат
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