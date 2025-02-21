«Развалилась, поломалась»: Оксана Самойлова вышла на связь из больницы и рассказала о срочной операции

Оксана Самойлова (фото: Telegram @sammyfam)
Оксана Самойлова связалась с поклонниками из больницы и рассказала о срочной операции, которая потребовалась её матери.
В начале недели счастливая семья отмечала день рождения сына Самойловой и Джигана Давида, которому исполнилось пять лет. Мальчику вручили огромный торт и устроили целый праздник с декорациями дикой природы и аниматорами.
Однако 20 февраля в семье случилось неприятное событие. Блогер вместе с детьми отвезла маму в клинику. Самойлова не смогла скрыть тревогу, но выразила надежду на то, что всё будет хорошо. При этом семья не стала раскрывать подробностей произошедшего.
Тем временем Джиган посетил премьеру фильма «Северный полюс». Он пришёл в одиночестве, и теперь понятно, почему.
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Однако 20 февраля в семье случилось неприятное событие. Блогер вместе с детьми отвезла маму в клинику. Самойлова не смогла скрыть тревогу, но выразила надежду на то, что всё будет хорошо. При этом семья не стала раскрывать подробностей произошедшего.
«Мы приехали всей толпой бабу поддержать. Баба наша что-то развалилась, поломалась», – поделилась с поклонниками блогер.Мама Оксаны Самойловой (фото: Telegram @sammyfam)
Тем временем Джиган посетил премьеру фильма «Северный полюс». Он пришёл в одиночестве, и теперь понятно, почему.
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Анастасия Чинкова