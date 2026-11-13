«Удивит всех»: Филипп Киркоров раскрыл планы на наследство
Филипп Киркоров заявил, что содержание его завещания станет сюрпризом для всех
Народный артист России Филипп Киркоров в беседе с Герой Иващенко рассказал, что содержание его завещания удивит всех.
Певец честно признался, что старается откладывать деньги, чтобы в случае необходимости его дети — 14-летние Алла-Виктория и Мартин — могли спокойно прожить первые два-три года после его смерти.
При этом Киркоров считает, что просто оставить деньги наследникам недостаточно — нужен надёжный опекун, который грамотно распорядится средствами согласно его последней воле. Однако раскрывать все детали Филипп Бедросович не намерен. По его словам, в этом и заключается суть завещания — оставаться тайной до нужного момента.
«Может, я вообще ничего не оставлю. А если меня завтра грохнут? Я поэтому сейчас задумываюсь, что надо что‑то откладывать», — честно заявил певец.Ранее Филипп Киркоров рассказал о своём отношении к отцовству. Он признался, что считает сына и дочь одним из главных богатств в жизни.