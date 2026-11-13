«Пицца, пиво и водитель»: Анна Седокова подняла цену новогоднего корпоратива

13 ноября 2026, 10:10

Анна Седокова подняла цену новогоднего корпоратива до 1,7 млн рублей за 40 минут

Анна Седокова (Фото: Telegram @secretanna)

Певица Анна Седокова подняла цену новогоднего корпоратива на 200 тысяч рублей. Как сообщает Telegram-канал SHOT, теперь 40 минут на сцене стоят 1,7 млн рублей.