«Пицца, пиво и водитель»: Анна Седокова подняла цену новогоднего корпоратива
Певица Анна Седокова подняла цену новогоднего корпоратива на 200 тысяч рублей. Как сообщает Telegram-канал SHOT, теперь 40 минут на сцене стоят 1,7 млн рублей.
Анна готова выступить даже за границей, если заказчик оплатит визы и транспортные расходы. Отмечается, что артистка летает исключительно бизнес-классом с концертным директором. Свободные даты есть. Транспорт — только Mercedes-Benz S 221 / S 222 Long или BMW 7 Long не старше 2022 года, водитель — молчаливый.
Организатору нужно заложить 20 тысяч рублей на трансфер и 15 тысяч суточных для певицы, музыкантам — по семь тысяч. На площадке певицу должны ждать две светлые гримёрки с охраной, шампанское Moët, коньяк Hennessy, 10 банок Red Bull, три пиццы для музыкантов и шесть бутылок пива Spaten.
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