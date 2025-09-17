Олег Газманов отдал обвиняемому в мошенничестве Саркисяну все свои накопления на пенсию

17 сентября 2025, 12:15

Адвокат Кузьмин: Газманов отдал Саркисяну все свои накопления на пенсию

Олег Газманов (фото: Telegram @gazmanovOG)

Юрист семьи певца Олега Газманова сообщил, что в 2019 году артист вместе с супругой выдал крупный заём Геворку Саркисяну, которого сейчас обвиняют в мошенничестве. Об этом Роман Кузьмин рассказал в беседе с РИА Новости.





По словам адвоката, эти деньги певец копил всю жизнь, чтобы обеспечить себе достойную пенсию.





«Фактически он воспользовался их отношением к нему и получил деньги. Через год от него потребовали их вернуть, но он заявил, что денег нет», – отметил Кузьмин.