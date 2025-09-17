Олег Газманов отдал обвиняемому в мошенничестве Саркисяну все свои накопления на пенсию
Юрист семьи певца Олега Газманова сообщил, что в 2019 году артист вместе с супругой выдал крупный заём Геворку Саркисяну, которого сейчас обвиняют в мошенничестве. Об этом Роман Кузьмин рассказал в беседе с РИА Новости.
По словам адвоката, эти деньги певец копил всю жизнь, чтобы обеспечить себе достойную пенсию.
«Фактически он воспользовался их отношением к нему и получил деньги. Через год от него потребовали их вернуть, но он заявил, что денег нет», – отметил Кузьмин.При этом, добавил юрист, Саркисян «непонятно куда инвестировал» полученную сумму, хотя деньги были даны ему именно в долг.
Собеседник агентства добавил, что обвиняемый сначала объяснял невозможность возврата средств эпидемией коронавируса, а затем сослался на СВО и сложности с переводом денег из США, где он сейчас проживает.
Расследование по делу продолжается.