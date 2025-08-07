Петросяна нашли на курорте в Турции на фоне новостей о его розыске больницей

07 августа 2025, 14:16

Евгений Петросян (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Юмориста Евгения Петросяна нашли на курорте в турецком Белеке на фоне новостей о том, что его ищет поликлиника в Хамовниках для записи на диспансеризацию. Об этом сообщает telegram-канал Mash.