Петросяна нашли на курорте в Турции на фоне новостей о его розыске больницей
Юмориста Евгения Петросяна нашли на курорте в турецком Белеке на фоне новостей о том, что его ищет поликлиника в Хамовниках для записи на диспансеризацию. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
На видео, опубликованном изданием, видно, как артист идет в шляпе. Как оказалось, он отдыхает на побережье Средиземного моря в турецком Белеке с женой и двумя детьми. Петросян заселился в один из пятизвездочных отелей. Отмечается, что Евгений имеет хороший аппетит и на здоровье не жалуется.
Напомним, что ранее столичная больница в Хамовниках потеряла Петросяна, так его нужно было записать на диспансеризацию. Врачи хотели проверить здоровье юмориста, но он пропал с радаров.
Читайте также: