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«Плохо ходит»: поэт Илья Резник раскрыл состояние 87-летней Эдиты Пьехи

Илья Резник заявил, что 87-летняя Эдита Пьеха плохо ходит
Эдита Пьеха (фото: РИА Новости/Вадим Жернов)

Эдита Пьеха (фото: РИА Новости/Вадим Жернов)

Поэт-песенник Илья Резник высказался о состоянии 87-летней Эдиты Пьехи. Об этом пишет mk.ru.
Певица уже давно не появляется на сцене и светских мероприятиях. Её внук Стас Пьеха говорил, что она просто устала от внимания публики, однако её близкий друг Резник связал пропажу звезды с её плохим самочувствием.

Поэт подчеркнул, что сейчас Пьеха проживает на даче под Петербургом. У неё имеются проблемы со здоровьем, вызванные возрастом. К счастью, ничем серьёзным она не болеет, однако передвигаться ей сейчас действительно тяжело.

«Плохо ходит, к сожалению. Но в целом у неё всё хорошо. Она окружена заботой и любовью родных и близких», – отметил Резник.
Артист подчеркнул, что все последние сообщения о состоянии Пьехи он получает от её дочери Илоны Броневицкой. Ранее она признавалась, что с мамой постоянно проживает сиделка, также к ней регулярно приезжают медики.

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#возраст
Анна Asti высказалась о диете на фоне слухов об РПП: «Иногда не успеваю поесть, потому что нервничаю»
Анна Asti рассказала о диете на фоне слухов об РПП
25 мая 2025, 19:38

Анна Asti (фото: Telegram @anna_asti)

Анна Asti неоднократно высказывалась о проблемах с лишним весом и необходимости соблюдать определённые правила питания для поддержания формы и избегания отёков.
По всей видимости певица немного переборщила в своих высказываниях, поскольку теперь пользователи соцсетей приписывают ей расстройство пищевого поведения (РПП). Однако на днях Анна решила опровергнуть эти слухи, сообщив правда о том, что иногда пропускает полноценный завтрак.

«На завтрак я всегда съедаю либо одно яйцо всмятку, либо два и гречневые хлопья. Это мой стандартный завтрак. Иногда не успеваю поесть, потому что нервничаю, ещё там что-то, но яйцо всмятку обязательно съедаю. Это почти кето-завтрак», – высказалась о своей диете Asti в беседе с «Пятым каналом».
К слову, недавно образом жизни певицы оказался обеспокоен Прохор Шаляпин. Он заявил, что артистке очень тяжело, поскольку у неё совершенно бешеный график с бесконечными концертами.

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Вдова актёра Владимира Турчинского рассказала о жизни после его смерти: «Долго приходила в себя»
Вдова Турчинского призналась, что долго приходила в себя после его смерти
25 мая 2025, 19:09

Владимир Турчинский (фото: РИА Новости/Дмитрий Коробейников)

Вдова актёра Владимира Турчинского рассказала, как живёт после его смерти.
Ирина призналась, что до сих пор не может смириться со смертью мужа и справиться с потерей. Турчинского не стало 16 лет назад, 16 декабря 2009 года. Артисту стало плохо дома, однако врачи не успели вовремя приехать из Москвы в Пашуково.

После трагедии Ирина заявила, что больше никогда не выйдет замуж. Вдова Турчинского отметила, что не представляла своего будущего без супруга.

«Это мои слова, и им, возможно, более десяти лет. В моменты, когда тебе плохо, всё воспринимается в чёрном цвете. Когда Володя ушёл, жизнь для меня закончилась. Я очень долго приходила в себя. Наверное, мне потребовалось лет пять для того, чтобы снова стать человеком, который любит жизнь», – откровенно высказалась Ирина в интервью изданию «Антенна».
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«Ждите новую меня»: Собчак собралась лечь под нож пластического хирурга
Собчак заявила о желании сделать пластику
25 мая 2025, 18:55

Ксения Собчак (Фото: Инстаграм* @xenia_sobchak)

Журналистка Ксения Собчак рассказала о предстоящих изменениях во внешности.
В своем личном блоге Ксения Собчак опубликовала интервью в формате «было или не было», в котором коротко отвечала на различные вопросы.

У журналистки поинтересовались, задумывалась ли она о пластических операциях.

«Было и есть. Так что ждите новую меня», — ответила Собчак и посмеялась.

Ксения не раз признавалась в других интервью, что не считает себя красивой. Она уже обращалась за консультациями к специалистам и хотела омолодиться с помощью процедур.

Однако многие поклонники Ксении не понимают, зачем ей ложиться под нож хирурга, ведь она и так выглядит потрясающе.

«Собчак такая красивая. Вообще не понимаю хейта по поводу ее внешности», «Ксения стала очень роскошной женщиной, хочется смотреть и любоваться», «Похудела, похорошела как», «С каждым годом становится все краше», — написали фолловеры.

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Актриса Клер МакКанн рассказала о личной трагедии: «С разбитым сердцем сообщаю о смерти моего чудесного сына»
Актриса Клер МакКан сообщила о смерти сына
25 мая 2025, 18:12

Клер МакКан с сыном (Фото: Инстаграм* @claremccannofficial)

Австралийская актриса заявила, что в ее семье случилась трагедия. Клер МакКанн рассказала о кончине сына Атрейю.
Актриса драмы «Круг лжи» переживает ужасный период. Клер опубликовала фотографию ребенка, который ушел из жизни.

«С разбитым сердцем сообщаю о смерти моего чудесного сына, Атрейю МакКанна. Он был самым ярким светом в моем мире — добрым, творческим и бесконечно любимым. Моя семья переживает потерю, которую не могут выразить слова. Пожалуйста, дайте нам время и пространство, пока мы осознаем эту невообразимую боль», — отметила артистка в соцсетях.

Клер выразила благодарность близким и фанатам за поддержку, которую она получила от них. МакКан попросила всех помолиться за мальчика.

Фолловеры выразили Клер соболезнования пожелали ей скорее оправиться после такой трагедии.

«Боже, он такой потрясающий малыш, в голове не укладывается, что же могло произойти?», «Даже не могу представить себе, через что вы сейчас проходите, сил вам!», «Это просто ужасно, как это возможно?», — отметили подписчики.

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«Мне бы этих поднять на ноги»: Филипп Киркоров заявил, что не готов стать отцом в третий раз
Филипп Киркоров заявил о неготовности стать отцом в третий раз
25 мая 2025, 18:12

Филипп Киркоров (фото: Telegram @official_kirkorov)

Филипп Киркоров заявил, что не готов снова стать отцом. Об этом он сообщил в беседе с репортёрами шоу «Однажды» на НТВ.
Певец опроверг слухи о готовности стать отцом в третий раз. Киркоров отметил, что ему необходимо воспитать своих наследников, поэтому ему не хватает времени думать о пополнении.

«Боже мой, откуда такая информация? Мне бы этих поднять на ноги, моих подростков. Сейчас самый сложный возраст у них – 13-14 лет», – подчеркнул Киркоров.
При этом артист не стал отрицать, что когда-нибудь он может захотеть третьего ребёнка, но только если у него появится новая избранница.

Филипп Киркоров воспитывает двоих детей, рождённых от суррогатной матери – Аллу-Викторию и Мартина.

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