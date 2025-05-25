«Плохо ходит»: поэт Илья Резник раскрыл состояние 87-летней Эдиты Пьехи

Эдита Пьеха (фото: РИА Новости/Вадим Жернов)
Поэт-песенник Илья Резник высказался о состоянии 87-летней Эдиты Пьехи. Об этом пишет mk.ru.
Певица уже давно не появляется на сцене и светских мероприятиях. Её внук Стас Пьеха говорил, что она просто устала от внимания публики, однако её близкий друг Резник связал пропажу звезды с её плохим самочувствием.
Поэт подчеркнул, что сейчас Пьеха проживает на даче под Петербургом. У неё имеются проблемы со здоровьем, вызванные возрастом. К счастью, ничем серьёзным она не болеет, однако передвигаться ей сейчас действительно тяжело.
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Поэт подчеркнул, что сейчас Пьеха проживает на даче под Петербургом. У неё имеются проблемы со здоровьем, вызванные возрастом. К счастью, ничем серьёзным она не болеет, однако передвигаться ей сейчас действительно тяжело.
«Плохо ходит, к сожалению. Но в целом у неё всё хорошо. Она окружена заботой и любовью родных и близких», – отметил Резник.Артист подчеркнул, что все последние сообщения о состоянии Пьехи он получает от её дочери Илоны Броневицкой. Ранее она признавалась, что с мамой постоянно проживает сиделка, также к ней регулярно приезжают медики.
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Анастасия Чинкова