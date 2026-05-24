Олег Майами с горечью обратился к фанатам из-за скорой операции
Популярный исполнитель Олег Майами сообщил подписчикам о предстоящей хирургической операции. По словам артиста, вмешательство запланировано на 23 мая, причиной стал разрыв мениска, пишет Super.
В личном блоге исполнитель хита «Не вспоминай» прокомментировал сложившуюся ситуацию. Олег признался, что новость о необходимости операции стала для него настоящим шоком.
«Даже вчера слезы капали, когда я об этом узнал», — поделился Майами с поклонниками.
Обстоятельства, при которых была получена травма, артист пока не раскрыл. Однако он заверил, что позже обязательно расскажет подробности.
Несмотря на непростую ситуацию, Олег сохраняет оптимизм. Музыкант уже подготовился к предстоящей реабилитации и даже нашел повод для шутки: артист сообщил, что приобрел новые костыли и в шутку назвал их «пополнением автопарка».