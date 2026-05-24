Олег Майами с горечью обратился к фанатам из-за скорой операции

24 мая 2026, 04:28

Певец Олег Майами готовится к операции из‑за разрыва мениска

Популярный исполнитель Олег Майами сообщил подписчикам о предстоящей хирургической операции. По словам артиста, вмешательство запланировано на 23 мая, причиной стал разрыв мениска, пишет Super.





В личном блоге исполнитель хита «Не вспоминай» прокомментировал сложившуюся ситуацию. Олег признался, что новость о необходимости операции стала для него настоящим шоком.



«Даже вчера слезы капали, когда я об этом узнал», — поделился Майами с поклонниками.