«Она великая»: Ника Здорик восхитилась Марией Ароновой

25 мая 2026, 17:45

Звезда «Ландышей» Ника Здорик призналась, что мечтает быть как Мария Аронова

Ника Здорик (Фото: Instagram* / @nika_zdorik)

Ника Здорик тепло высказалась о своей коллеге Марии Ароновой. Об этом сообщает «Кино Mail».





Звезда сериала «Ландыши» призналась, что считает Аронову выдающейся актрисой и была счастлива оказаться с ней в одной номинации премии АПКиТ.





«Я попала в шорт-лист с Марией Ароновой и Мариной Александровой. Конечно же, выиграла Аронова. Я была уверена в этом. Для меня быть с ней в одной номинации — это большое счастье», — поделилась Ника Здорик.

«Она великая. Вот когда я буду, как Аронова, когда буду что-то делать так, как она. По энергетике, по профессионализму, по свободе, по всему — она великая. Мне очень она нравится», — добавила Ника Здорик.