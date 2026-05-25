«Она великая»: Ника Здорик восхитилась Марией Ароновой

Звезда «Ландышей» Ника Здорик призналась, что мечтает быть как Мария Аронова
Ника Здорик

Ника Здорик тепло высказалась о своей коллеге Марии Ароновой. Об этом сообщает «Кино Mail».



Звезда сериала «Ландыши» призналась, что считает Аронову выдающейся актрисой и была счастлива оказаться с ней в одной номинации премии АПКиТ.

«Я попала в шорт-лист с Марией Ароновой и Мариной Александровой. Конечно же, выиграла Аронова. Я была уверена в этом. Для меня быть с ней в одной номинации — это большое счастье», — поделилась Ника Здорик.
Также актриса отметила энергетику, свободу и профессионализм своей коллеги.

«Она великая. Вот когда я буду, как Аронова, когда буду что-то делать так, как она. По энергетике, по профессионализму, по свободе, по всему — она великая. Мне очень она нравится», — добавила Ника Здорик.
Софья Метелева

