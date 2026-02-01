«Я не знала»: Алана Мамаева раскрыла настоящую причину развода с Павлом Мамаевым

01 февраля 2026, 18:55

Алана Мамаева назвала причину развода с футболистом Павлом Мамаевым

Алана Мамаева (Фото: Telegram @alanamamaeva1)

Модель Алана Мамаева в эфире шоу «Вкусно с Анфисой Чеховой» объяснила причину развода с футболистом Павлом Мамаевым. По её словам, первые пять лет брака казались идеальными, но затем она узнала о его изменах.





Алана сообщила, что долго не подозревала о неверности мужа. Тревожные сигналы появились спустя годы.

«Когда у тебя большие деньги, куча поклонниц, ты действующий футболист... Я не знала про эти загулы», — сказала она.