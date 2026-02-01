«Я не знала»: Алана Мамаева раскрыла настоящую причину развода с Павлом Мамаевым
Алана Мамаева назвала причину развода с футболистом Павлом Мамаевым
Модель Алана Мамаева в эфире шоу «Вкусно с Анфисой Чеховой» объяснила причину развода с футболистом Павлом Мамаевым. По её словам, первые пять лет брака казались идеальными, но затем она узнала о его изменах.
Алана сообщила, что долго не подозревала о неверности мужа. Тревожные сигналы появились спустя годы.
«Когда у тебя большие деньги, куча поклонниц, ты действующий футболист... Я не знала про эти загулы», — сказала она.Дорогие подарки она сначала считала заботой, но позже поняла, что это способ загладить вину. Переломным стал 2018 год после драки в кафе с участием Мамаева и Кокорина. Модель узнала, что конфликт произошёл из-за другой женщины. Она простила супруга, но через два года история повторилась.
Разногласия усугубились разными взглядами на будущее: Павел хотел ещё ребенка, а Алана — нет. Девушка решила завершить отношения. Сейчас она чувствует себя самодостаточной и не ищет нового брака.