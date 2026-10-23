Российская актриса рассказала о проделках в школе: «Учиться совсем не хотелось»

23 октября 2026, 08:50

Ирина Безрукова вспомнила, как увела весь класс с урока в кино

Ирина Безрукова (Фото: Инстаграм*/irina_bezrukova_official)

Российская актриса Ирина Безрукова вспомнила школьные годы и рассказала о проделках, из-за одной из которых ее вызвали к директору. Историями из детства она поделилась в беседе с KP.RU.





По словам артистки, на одном из уроков ее сосед по парте соорудил из картона две клюшки, откусил ластик и, положив две тетрадки справа и слева, устроил игру в хоккей. При этом сама Безрукова была прилежной ученицей. Когда учительница заметила это, мальчик взял всю вину на себя: ему поставили двойку и вызвали родителей в школу.



Однажды актриса сама инициировала побег с урока в кинотеатр, что стало куда более серьезным нарушением школьных правил. По ее словам, класс просидел 15 минут от начала урока, на улице стояла прекрасная весенняя погода, а в кинотеатре шел замечательный фильм.

«Учиться совсем не хотелось, солнце просто нещадно грело класс. <...> И я сказала: «Наверное, она (учительница — прим. ред.) заболела и не придет». И класс весь собрался, и мы пошли в кино», — вспоминает она.