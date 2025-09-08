«Ни гроша от Седоковой»: Адвокат раскрыла, кто оплатил памятник Янису Тимме

08 сентября 2025, 17:16

Адвокат Гаврилова: Седокова проигнорировала финансирование памятника Янису Тимме

Анна Седокова (Фото: Telegram @secretanna)

Адвокат семьи Яниса Тиммы Маргарита Гаврилова рассказала подробности о памятнике спортсмену. По её словам, монумент обошёлся очень дорого, а бывшая жена Яниса Анна Седокова не участвовала в финансировании. Подробности сообщает сайт Super.ru.





Мать баскетболиста Аусма Тимма лично выступила инициатором создания мемориала и разработала его дизайн. Она же организовала весь процесс. Для памятника материалы, включая большую мраморную плиту, заказывали из Финляндии.



Семья Яниса Тиммы полностью оплатила все расходы на монумент.

«Памятник безумно дорогой, оплаченный лично семьёй. На него потратили более 20 тысяч евро. Сторона Анны Седоковой не дала ни гроша», — раскрыла подробности Гаврилова.