Олеся Иванченко высказалась о сравнениях с Анастасией Заворотнюк: «Я не претендую на статус любимой няни страны»
Олеся Иванченко заявила, что не претендует на статус любимой няни страны
В четверг была анонсирована премьера сериала «Няня Оксана», который в Сети тут же окрестили ремейком популярного телехита нулевых «Моя прекрасная няня». Поклонники негодуют, не желая видеть в культовом образе няни кого-то, кроме Анастасии Заворотнюк.
По сюжету простая девушка Оксана из Краснодарского края приезжает в крупный город и устраивается няней в дом богатого вдовца, который в одиночку воспитывает троих детей. Главную роль в сериале сыграла Олеся Иванченко, известная по шоу «Натальная карта».
Девушка поспешила успокоить поклонников «Моей прекрасной няни», отметив, что новый проект не покушается на культовый сериал.
«Я не актриса. Это моя „проба пера“ на данном поприще. И я глубоко уважаю труд профессиональных актёров. Что касается параллелей с ситкомом „Моя прекрасная няня“, то хочу заверить: наш проект позиционируется не как ремейк. Если вы досмотрите первый сезон до конца, это станет очевидно. Но, безусловно, он вдохновлен проектами-предшественниками», – отметила Иванченко в личном блоге.Также звезда соцсетей назвала Анастасию Заворотнюк одной из главных муз в своём творчестве и любимой актрисой детства. Она подчеркнула, что даже не претендует на статус любимой няни страны, поскольку он всегда останется за актрисой, ушедшей из жизни год назад.
В связи с этим, Иванченко попросила зрителей воспринимать сериал «Няня Оксана» как отдельный, самостоятельный проект и не проводить параллелей.
Премьера сериала состоится в сентябре этого года на телеканале «Пятница».