Олеся Иванченко высказалась о сравнениях с Анастасией Заворотнюк: «Я не претендую на статус любимой няни страны»

26 июня 2025, 20:02

Олеся Иванченко заявила, что не претендует на статус любимой няни страны

Олеся Иванченко (фото: ВКонтакте @losenok95_mood)

В четверг была анонсирована премьера сериала «Няня Оксана», который в Сети тут же окрестили ремейком популярного телехита нулевых «Моя прекрасная няня». Поклонники негодуют, не желая видеть в культовом образе няни кого-то, кроме Анастасии Заворотнюк.





По сюжету простая девушка Оксана из Краснодарского края приезжает в крупный город и устраивается няней в дом богатого вдовца, который в одиночку воспитывает троих детей. Главную роль в сериале сыграла Олеся Иванченко, известная по шоу «Натальная карта».



Девушка поспешила успокоить поклонников «Моей прекрасной няни», отметив, что новый проект не покушается на культовый сериал.





«Я не актриса. Это моя „проба пера“ на данном поприще. И я глубоко уважаю труд профессиональных актёров. Что касается параллелей с ситкомом „Моя прекрасная няня“, то хочу заверить: наш проект позиционируется не как ремейк. Если вы досмотрите первый сезон до конца, это станет очевидно. Но, безусловно, он вдохновлен проектами-предшественниками», – отметила Иванченко в личном блоге.