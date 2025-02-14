Ольга Бузова ответила на обвинения в краже хита Лады Дэнс

Ольга Бузова (фото: Telegram @byzovahouse)
Команда певицы Ольги Бузовой ответила на обвинения Лады Дэнс, которая утверждала, что та украла у нее хит Baby Tonight. Менеджер Антон Богославский заявил, что у Бузовой есть все документы на исполнение трека.
«У нас есть все документы, которые дают право Ольге исполнять эту композицию. Лада Дэнс не является правообладателем этого сингла, у него есть 2 автора, которым принадлежат права», — пояснил представитель певицы в беседе с Общественной Службой Новостей.В команде Бузовой также предположили, что Лада Дэнс занимается провокациями, чтобы «похайпиться» на громком имени певицы.
«Он уточнил: ранее Дэнс заявляла, что лично позволила Бузовой исполнять свой хит, поскольку на 50 процентов является его правообладательницей», — отмечает издание.Читайте также:
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