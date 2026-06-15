Ольга Бузова поблагодарила друзей за поддержку после операции
Ольга Бузова рассказала в соцсетях, как проходит её восстановление после операции на ноге. Певица призналась, что справляться с непростым периодом ей помогают друзья, которые регулярно навещают её в больнице.
Недавно артистка получила серьёзную травму и перенесла хирургическое вмешательство. Сейчас она остаётся под наблюдением врачей и проходит курс восстановления.
Поддержать Бузову приехали её близкие друзья и коллеги. Среди гостей певицы были Олег Майами, который привёз цветы, Михаил Галустян, а также Мария Погребняк. В личном блоге артистка поблагодарила всех, кто оказался рядом в непростой момент.
При этом телеведущая отметила, что не любит жаловаться на своё состояние и не хочет, чтобы окружающие её жалели.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России