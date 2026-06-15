Ольга Бузова поблагодарила друзей за поддержку после операции

15 июня 2026, 13:09

Ольга Бузова призналась, что не любит жалость, но ценит заботу близких

Ольга Бузова (Фото: Instagram* / @buzova86)

Ольга Бузова рассказала в соцсетях, как проходит её восстановление после операции на ноге. Певица призналась, что справляться с непростым периодом ей помогают друзья, которые регулярно навещают её в больнице.